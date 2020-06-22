Мир будет отходить от пандемии коронавируса десятилетия – глава ВОЗ

Тедрос Аданом Гебреисус рассказал о последствиях пандемии / Reuters

Коронавирус 2020 из вспышки в китайском городу Ухань быстро разлетелся по миру и стал пандемией. По состоянию на 22 июня коронавирус в мире выявили у почти 9 миллионов человек. В то же время жертвами COVID-19 стали 468 тысяч человек. В ВОЗ заявили, что пандемия продолжает набирать обороты. Вызванные ею кризисы будут ощущаться общественностью десятилетиями.

Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус, передает The Economic Times.

По словам главы ВОЗ, пандемии гораздо тяжелее, чем просто кризис в здравоохранении.

"Это еще и экономический кризис, и социальный кризис, а во многих странах - еще и политический кризис", - добавил Гебреисус.

Читайте такжеКоронавирус появился прошлым летом - ученыеНапомним, ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус предупредил, что страны мира "должны быть в курсе возможности восстановления" наибольшей опасности коронавирусной инфекции.

Глава ВОЗ обратил внимание на то, что Европа продолжает открывать границы между государствами, а в Китае зафиксировали новую вспышку болезни, после чего в части Пекина ввели жесткий карантин.

Также руководитель ВОЗ отметил, что понадобилось около двух месяцев, чтобы достичь нынешней скорости распространения вируса, около 100 тыс. случаев в день, и темпы такого распространения ускоряются в Азии и Америке.