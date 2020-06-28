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Вирусолог объяснил, можно ли обеззаразить маску для лица на солнце

Эксперт также рассказал, можно ли обеззараживать покупки из магазина, оставляя их на солнце, например, на балконе.

28 июня 2020, 15:07

коронавирус
Вирусолог объяснил, как солнце влияет на коронавирус / Reuters

Коронавирус 2020 вошел в нашу жизнь надолго, а вместе с ним и маски для лица. Кроме того, с приходом лета никакого спада пандемии, о чем говорили некоторые эксперты, не произошло. Солнечный ультрафиолет оказывает умеренное сдерживающее воздействие на возбудителя COVID-19, но не может остановить пандемию. Убедительнее всего сейчас это показывает Бразилия, которая вышла на второе место в мире по заболеваемости и числу смертей от коронавирусной инфекции.

Об этом рассказал директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов, пишет kp.by.

"Солнце быстрее высушивает капли слюны и слизи, в которых сохраняется коронавирус в окружающей среде. Плюс ультрафиолет повреждает оболочку вируса. Но насколько именно может снизиться распространение инфекции и заболеваемость COVID, сказать нельзя. Таких исследований и достоверных данных просто нет. Любые заявления об этом — просто спекуляции", - объяснил эксперт.

По его словам, когда в распространение инфекции включено очень много людей, то ультрафиолет попросту не может быть решающим фактором.

"Огромное число людей уже инфицировано. На вирус внутри организма ни солнце, ни температура окружающей среды не влияют", - сказал вирусолог.

Также Викулов объяснил, можно ли обеззараживать покупки из магазина, оставляя их на солнце, например, на балконе.

"Как врач я доверяю только данным доказательной медицины. Исследований, которые подтверждали бы, что на практике коронавирус полностью потеряет активность при выставлении предметов на солнце, на сегодня нет. Поэтому разумным и оправданным выглядит соблюдение мер по санитарной обработке поверхностей и предметов, на которых потенциально могут быть вирусные частицы", - добавил он.

Эксперт уточнил, что аналогичная ситуация и с масками для лица.

"Для каждого респиратора есть инструкция. Изделие будет гарантированно давать защиту только в том случае, если вы соблюдаете эту инструкцию, а не занимаетесь самодеятельностью. Эксперименты в ситуации с коронавирусной инфекцией точно неоправданны", - резюмировал врач.

Читайте такжеПереболеть легким коронавирусом: ученые назвали последствия COVID-19Напомним, ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в Беларуси Батыр Бердыклычев заявил, что высокая температура воздуха летом не станет причиной снижения вероятности заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

По его словам, COVID-19 активно распространяется в странах с совершенно разным климатом. Поэтому летняя жара не является каким-либо особым фактором, который поможет уберечься от коронавируса.

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