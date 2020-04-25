УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Назван главный виновник возникновения пандемии коронавируса

25 апреля 2020, 13:23

Коронавирус стал первой заразой, которая одновременно охватила весь мир.

коронавирус
Назван главный виновник пандемии коронавируса / pixabay.com

Коронавирус 2020 своей силой и масштабами пугает не только простых граждан, но и ученых, которые сегодня не могут даже представить последствий происходящего. О том, когда закончится ужас под названием китайский коронавирус, пока тоже никто не говорит.

В ВОЗ заявляют, что худшее впереди, и человечество находится только в самом начале пандемии коронавируса.

При этом главным виновником пандемии называют глобализацию.

В частности, так считает российский политолог, историк, академик РАН Юрий Пивоваров.

По его словам, в 1918 году была "испанка", которую американские солдаты привезли в Европу. По всему миру умерло больше 50 миллионов человек, и это "страшно".

"Еще раньше, в Средние века были эпидемии, которые выкашивали миллионы людей. Но никогда не было, чтобы весь мир был охвачен одним вирусом сразу. И от этого никуда не деться - это результат глобализации", - уточнил Пивоваров.

По словам академика, глобализация, как и всякое другое явление, имеет позитивные и негативные стороны.

"Вот раньше мы покупали билет и летели, куда хотели. А теперь.. Я согласен с Ангелой Меркель в том, что эта пандемия - самый большой вызов человечеству со времен Второй мировой войны. Не в том, конечно, что она повлечет за собой военные действия, а в том, что это наводит ужас на миллионы людей по всему миру", - подчеркнул Пивоваров в интервью "Московский комсомолец".

Читайте такжеКоронавирус на столе не живет: назван главный способ заражения Ковид-19Напомним, ранее ученые Гарварда, которые моделировали траекторию распространения пандемии, заявили, что однократная блокировка не остановит новый коронавирус, и к 2022 году могут потребоваться повторные периоды социального дистанцирования, чтобы избежать переполнения больниц.

Авторы исследования говорят, что социальное дистанцирование на фоне отсутствия лечения – это своего рода панацея.

По их словам, пандемия пойдет на спад, когда появится лечение и вакцина.

коронавирус китайский коронавирус пандемия новости России коронавирус новости
Сейчас вы просматриваете новость «Назван главный виновник возникновения пандемии коронавируса». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

13:23
Назван главный виновник возникновения пандемии коронавируса
13:07
Защитит от смерти: врач дала прогноз, когда появится вакцина от COVID-19
12:43
Украинцы не должны идти на кладбища в поминальные дни: копы не разрешат
12:18
У Зеленского назвали ориентировочные сроки выхода Украины из карантина Видео
12:01
Как поздравить с Красной горкой 2020 – открытки и тексты
11:52
Від пацанки до панянки 4 сезон - Юлия Чигринец стала мамой Видео
11:38
На Украину надвигается шторм: спасатели предупредили об опасности
11:22
Коронавирус в Украине и мире – сколько людей умерли и заразились на 25 апреля Видео
11:16
Коронавирус скажет "спасибо": почему нельзя пить чай на карантине Видео
11:13
Коронавирус в Киеве: количество новых зараженных пошло на спад
11:05
Маникюр весна 2020: в моде кислотный маникюр и бананы на ногтях - фото Фото
10:36
Аналитик спрогнозировал новый курс доллара в Украине до конца апреля
10:18
Заболеть коронавирусом чуть-чуть: названы симптомы "легкого" Ковид-19 Видео
10:09
Выйдет ли дедулик плешивый из бункера или закашляется насмерть мнение
09:52
Поселяется в организме навсегда: одессит уже полтора месяца болеет COVID-19
09:24
Коронавирус в Украине опять напакостил: число случаев заражения резко возросло Видео
09:08
Погода на май 2020: синоптик шокировал прогнозом
08:50
О будущем, которого нет мнение
08:46
Названы самые неэффективные маски для лица из ткани своими руками Видео
08:12
Гороскоп на 25 апреля: помощь "мецената" и выгодное предложение Видео
08:00
Мечты об иммунитете к коронавирусу: ученые сделали важное открытие Видео
06:52
Провал голосования по Саакашвили станет черной меткой для Зеленского мнение
06:33
"Порно": Седокова сверкнула сочными ягодицами перед камерой
06:27
Больше шансов умереть: ученые определили еще одну группу риска для коронавируса
06:13
Гороскоп на завтра: прекрасное знакомство и вирусная угроза Видео
05:56
Погода на майские и весь последний месяц весны: астролог составил прогноз
05:34
С Днем дочери 2020 – картинки-поздравления и нежные слова
05:03
Лунный календарь огородника на май 2020 – когда сажать овощи и другое Видео
04:29
Названы неожиданные симптомы COVID-19 у пожилых людей
04:11
День ветеринара 2020 – поздравления на словах, милые картинки и гифки
03:48
Половая безысходность: эксперт рассказала, как карантин повлиял на рынок секс-кукол
03:05
Создатель Поезда в Пусан снимает сериал о зомби для Netflix
02:47
"Хочу тебя": супермодель топлес стыдливо прикрыла молодую грудь
02:21
Ученые рассказали, сколько пациентов с Covid-19 не выживают на ИВЛ - Bloomberg
02:13
В Италии ученые рассказали правду о смерти пациентов с коронавирусом Видео
01:47
Салат с редисом и бананами: простой необычный рецепт Видео
01:44
"Ни одна страна не будет нам диктовать": Арахамия объяснил свою атаку в сторону Грузии
01:02
1500 гривен аванса: глава Минздрава пояснил мизерную зарплату врача Видео
00:54
Помочь себе самим: топ-3 рекомендаций для улучшения секса
00:19
25 апреля – какой сегодня праздник: с Днем дочери и Днем ветеринара Видео
24 апреля, пятница
23:46
"Они должны были уйти": глава Минфина пояснил увольнение Нефедова и Верланова Видео
23:12
"Воскрес не только Иисус, но и Саакашвили": Квартал высмеял возвращение политика Видео
23:11
Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных на 24 апреля
22:54
Кличко шокировал стоимостью лечения китайской хвори
22:34
Гончарук назвал увольнение Верланова и Нефедова "зачисткой" антикоррупционеров
22:24
"Заметить опасные симптомы": доктор пояснила, что делать при заболевании Covid-19 Видео
22:17
Как Украина будет выходить из карантина: 5 главных этапов
22:05
Порнозвезда побаловала поклонников упругим телом на откровенных фото Фото
21:55
Холостяк 10 сезон 8 выпуск 24-04-2020 - кто ушел Видео
21:42
Поминальные дни: будут ли штрафовать за посещения кладбищ
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять