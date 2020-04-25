Назван главный виновник возникновения пандемии коронавируса

Назван главный виновник пандемии коронавируса / pixabay.com

Коронавирус 2020 своей силой и масштабами пугает не только простых граждан, но и ученых, которые сегодня не могут даже представить последствий происходящего. О том, когда закончится ужас под названием китайский коронавирус, пока тоже никто не говорит.

В ВОЗ заявляют, что худшее впереди, и человечество находится только в самом начале пандемии коронавируса.

При этом главным виновником пандемии называют глобализацию.

В частности, так считает российский политолог, историк, академик РАН Юрий Пивоваров.

По его словам, в 1918 году была "испанка", которую американские солдаты привезли в Европу. По всему миру умерло больше 50 миллионов человек, и это "страшно".

"Еще раньше, в Средние века были эпидемии, которые выкашивали миллионы людей. Но никогда не было, чтобы весь мир был охвачен одним вирусом сразу. И от этого никуда не деться - это результат глобализации", - уточнил Пивоваров.

По словам академика, глобализация, как и всякое другое явление, имеет позитивные и негативные стороны.

"Вот раньше мы покупали билет и летели, куда хотели. А теперь.. Я согласен с Ангелой Меркель в том, что эта пандемия - самый большой вызов человечеству со времен Второй мировой войны. Не в том, конечно, что она повлечет за собой военные действия, а в том, что это наводит ужас на миллионы людей по всему миру", - подчеркнул Пивоваров в интервью "Московский комсомолец".

Читайте такжеКоронавирус на столе не живет: назван главный способ заражения Ковид-19Напомним, ранее ученые Гарварда, которые моделировали траекторию распространения пандемии, заявили, что однократная блокировка не остановит новый коронавирус, и к 2022 году могут потребоваться повторные периоды социального дистанцирования, чтобы избежать переполнения больниц.

Авторы исследования говорят, что социальное дистанцирование на фоне отсутствия лечения – это своего рода панацея.

По их словам, пандемия пойдет на спад, когда появится лечение и вакцина.