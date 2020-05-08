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Ученые назвали главную причину распространения коронавируса

8 мая 2020, 12:49

Ограничение пассажирских авиаперелетов и закрытие границ может способствовать снижению динамики роста заболевших, отметили исследователи.

коронавирус
Ученые назвали причину распространения коронавируса / pixabay.com

Коронавирус 2020 из китайского города Ухань разлетелся за 5 месяцев по всему миру. По состоянию на 8 мая китайский коронавирус выявили у 3 932 600 человек. В то же время от последствий, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 271 000 человек.

Коронавирус сегодня оказался в центре внимания ученых всего мира, которые пытаются понять, почему все страны одновременно пострадали в той или иной степени от COVID-19.

Исследователи Федерального университета Баии в Бразилии назвали путешествия главной причиной распространения коронавирусной инфекции нового типа по планете.

Ученые убеждены, что запретившие международные авиаперевозки страны добились большего успеха в борьбе с COVID-19, нежели те, кто до настоящего времени не принял никаких мер.

Как пишет Daily Mail, авторы научной работы проверили влияние социально-экономических, климатических и транспортных факторов.

Согласно отчету ученых, наибольшее воздействие на ежедневное увеличение случаев заражения COVID-19 в мире оказали именно авиационные перевозки.

Также ученые подчеркнули, что именно ограничение пассажирских авиаперелетов и закрытие границ может способствовать снижению динамики роста заболевших.

По мнению сотрудников университета, распространение коронавируса в мире уменьшится, если будут усовершенствованы меры тестирования и контроля на борту воздушных судов (например, быстрый скрининг и изолирование зараженных путешественников).

Читайте такжеСмертельный удар коронавируса: ученые выяснили новую опасность COVID-19Напомним, ранее сообщалось, что коронавирус в два раза заразнее, чем считалось ранее.

Согласно исследованию, проведенному учеными из Лос-Аламосской национальной лаборатории, которая находится в американском штате Нью-Мексико, стало также известно, что коронавирус может распространяться в два раза быстрее, чем предполагалось ранее.

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