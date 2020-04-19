В Минздраве назвали неожиданную причину резкого скачка заболеваемости коронавирусом

Многие не придерживаются рекомендаций МОЗ / УНИАН

Министр здравоохранения Максим Степанов прокомментировал ситуацию вокруг резкого роста количества больных коронавирусом в Украине.

Как подчеркнул он во время онлайн-брифинга, это связано с несоблюдением карантина на Вербное воскресенье (12 апреля) и увеличением количества тестирований.

"Существует несколько факторов. Первый фактор: к сожалению, многие не придерживались наших рекомендаций остаться дома в Вербное воскресенье и не ходить массово на богослужение. В связи с этим проявление болезни были на четвертый-пятый день после того, как они заразились, и мы сразу увидели рост заболеваемости коронавирусом", - сказал Степанов.

Кроме того, еще одной причиной министр назвал увеличение количества тестов на COVID-19.

"Во-вторых, мы существенно увеличили количество тестирований методом ПЦР", - сказал Степанов.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине зафиксировано 5 449 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 141 летальный, 347 пациентов выздоровели.