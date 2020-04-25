УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Названы самые неэффективные маски для лица из ткани своими руками

25 апреля 2020, 08:46

Маски для лица, пошитые в домашних условиях, обладают почти такой же эффективностью, как и респираторы класса N95. Но не все!

маска, коронавирус
Ученые назвали самые худшие маски для лица своими руками / Фото pixabay.com

Коронавирус 2020 заставил жителей многих стран носить маски для лица. Без маски сегодня не пускают в магазины, при этом чиновники настаивают, что маски для лица вошли в нашу жизнь надолго, по крайней мере, в ближайший год без них не обойтись.

Дефицит медицинских масок заставил людей шить самодельные маски для лица, об эффективности которых ученые спорили.

Так вот, наконец ученные выяснили, что маски для лица, пошитые в домашних условиях, обладают почти такой же эффективностью, как и респираторы класса N95, рекомендованные для медицинского персонала.

Правда, эффективность маски для лица напрямую зависит от количества слоев, отмечают ученые.

Исследователи из Аргоннской национальной лаборатории в США определили, что маски из двух слоев ткани разного типа, например, хлопчатобумажной и шелковой, задерживают от 80 до 99 процентов частиц аэрозолей, пишет ACS Nano.

А вот самые плохие результаты показали однослойные маски: они свободно пропускали наиболее мелкие частицы распыляемых в воздухе жидкости и частиц твердой материи.

Специалисты также оценили эффективность самодельных и медицинских масок в зависимости от их прилегания к лицу. Способность фильтрации частиц падала почти в два раза у всех типов масок, если оставался зазор между кожей и защитным средством.

Читайте такжеКак сшить многоразовую маску для лица своими руками – выкройка и фотоНапомним, ранее Главред подготовил несколько пошаговых инструкций, как сделать модную маску для лица и уберечь себя от всевозможных вирусов, а также узнал, какие маски для лица шьют американцы, и подготовил пошаговую инструкцию, основанную на рекомендациях Медицинского центра Университета Вандербильта и Медицинского колледжа Froedtert & Wisconsin.

модные маски медицинская маска маска для лица коронавирус коронавирус новости новости США
Сейчас вы просматриваете новость «Названы самые неэффективные маски для лица из ткани своими руками». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

09:08
Погода на май 2020: синоптик шокировал прогнозом
08:50
О будущем, которого нет мнение
08:46
Названы самые неэффективные маски для лица из ткани своими руками Видео
08:12
Гороскоп на 25 апреля: помощь "мецената" и выгодное предложение Видео
08:00
Мечты об иммунитете к коронавирусу: ученые сделали важное открытие Видео
07:15
Коронавирус в Украине и мире – сколько людей умерли и заразились на 25 апреля Видео
06:52
Провал голосования по Саакашвили станет черной меткой для Зеленского мнение
06:33
"Порно": Седокова сверкнула сочными ягодицами перед камерой
06:27
Больше шансов умереть: ученые определили еще одну группу риска для коронавируса
06:13
Гороскоп на завтра: прекрасное знакомство и вирусная угроза Видео
05:56
Погода на майские и весь последний месяц весны: астролог составил прогноз
05:34
С Днем дочери 2020 – картинки-поздравления и нежные слова
05:03
Лунный календарь огородника на май 2020 – когда сажать овощи и другое Видео
04:29
Названы неожиданные симптомы COVID-19 у пожилых людей
04:11
День ветеринара 2020 – поздравления на словах, милые картинки и гифки
03:48
Половая безысходность: эксперт рассказала, как карантин повлиял на рынок секс-кукол
03:05
Создатель Поезда в Пусан снимает сериал о зомби для Netflix
02:47
"Хочу тебя": супермодель топлес стыдливо прикрыла молодую грудь
02:21
Ученые рассказали, сколько пациентов с Covid-19 не выживают на ИВЛ - Bloomberg
02:13
В Италии ученые рассказали правду о смерти пациентов с коронавирусом Видео
01:47
Салат с редисом и бананами: простой необычный рецепт Видео
01:44
"Ни одна страна не будет нам диктовать": Арахамия объяснил свою атаку в сторону Грузии
01:02
1500 гривен аванса: глава Минздрава пояснил мизерную зарплату врача Видео
00:54
Помочь себе самим: топ-3 рекомендаций для улучшения секса
00:19
25 апреля – какой сегодня праздник: с Днем дочери и Днем ветеринара Видео
24 апреля, пятница
23:46
"Они должны были уйти": глава Минфина пояснил увольнение Нефедова и Верланова Видео
23:12
"Воскрес не только Иисус, но и Саакашвили": Квартал высмеял возвращение политика Видео
23:11
Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных на 24 апреля
22:54
Кличко шокировал стоимостью лечения китайской хвори
22:34
Гончарук назвал увольнение Верланова и Нефедова "зачисткой" антикоррупционеров
22:24
"Заметить опасные симптомы": доктор пояснила, что делать при заболевании Covid-19 Видео
22:17
Как Украина будет выходить из карантина: 5 главных этапов
22:05
Порнозвезда побаловала поклонников упругим телом на откровенных фото Фото
21:55
Холостяк 10 сезон 8 выпуск 24-04-2020 - кто ушел Видео
21:42
Поминальные дни: будут ли штрафовать за посещения кладбищ
21:33
Стало известно, какую должность подготовили для Цушко
21:09
Депутаты дали старт реформе речного транспорта в Украине: что изменится
21:04
Опрос показал, сколько украинцев на карантине уже растратили все сбережения Видео
21:03
Обещать не значит жениться: Зеленский "проигнорил" встречу с Саакашвили
20:55
Выматывающая магнитная буря ударит в конце апреля – что делать Видео
20:28
"Нужен пиар-ход": эксперт пояснил угрозы Грузии из-за назначения Саакашвили
20:26
"Министр финансов убежал": Нефедов не ожидал внезапной отставки Видео
20:25
Стало известно, чем занимаются в Украине секретные биолаборатории США
19:57
"Коронавирусом по башке": Лукашенко отличился очередным перлом
19:56
Увольнения в Кабмине: с должности "попросили" Нефедова и Верланова Видео
19:50
Лунный календарь на май 2020: фазы Луны и благоприятные дни
19:41
Социологи указали на изменение алкогольных привычек за время коронавируса Видео
19:26
Саакашвили ошарашил заявлением о России Видео
19:00
Холостяк 10 сезон смотреть онлайн 8 выпуск 24-04-2020 Видео
18:58
В Украине отменены штрафные баллы за нарушение ПДД
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять