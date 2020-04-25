Названы самые неэффективные маски для лица из ткани своими руками

Ученые назвали самые худшие маски для лица своими руками / Фото pixabay.com

Коронавирус 2020 заставил жителей многих стран носить маски для лица. Без маски сегодня не пускают в магазины, при этом чиновники настаивают, что маски для лица вошли в нашу жизнь надолго, по крайней мере, в ближайший год без них не обойтись.

Дефицит медицинских масок заставил людей шить самодельные маски для лица, об эффективности которых ученые спорили.

Так вот, наконец ученные выяснили, что маски для лица, пошитые в домашних условиях, обладают почти такой же эффективностью, как и респираторы класса N95, рекомендованные для медицинского персонала.

Правда, эффективность маски для лица напрямую зависит от количества слоев, отмечают ученые.

Исследователи из Аргоннской национальной лаборатории в США определили, что маски из двух слоев ткани разного типа, например, хлопчатобумажной и шелковой, задерживают от 80 до 99 процентов частиц аэрозолей, пишет ACS Nano.

А вот самые плохие результаты показали однослойные маски: они свободно пропускали наиболее мелкие частицы распыляемых в воздухе жидкости и частиц твердой материи.

Специалисты также оценили эффективность самодельных и медицинских масок в зависимости от их прилегания к лицу. Способность фильтрации частиц падала почти в два раза у всех типов масок, если оставался зазор между кожей и защитным средством.

Читайте такжеКак сшить многоразовую маску для лица своими руками – выкройка и фотоНапомним, ранее Главред подготовил несколько пошаговых инструкций, как сделать модную маску для лица и уберечь себя от всевозможных вирусов, а также узнал, какие маски для лица шьют американцы, и подготовил пошаговую инструкцию, основанную на рекомендациях Медицинского центра Университета Вандербильта и Медицинского колледжа Froedtert & Wisconsin.