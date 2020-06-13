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Болеть коронавирусом незаметно: названы скрытые симптомы COVID-19

13 июня 2020, 09:48

Основная часть бессимптомных носителей — это молодежь.

коронавирус
Названы скрытые симптомы коронавируса / pixabay.com

Коронавирус в мире выявили у 7 651 000 человек по состоянию на утро 13 июня. При этом одни люди болеют бессимптомно или в легкой форме, а других спасают в реанимации. Доктор биологических наук Анча Баранова перечислила скрытые симптомы коронавируса.

Об этом сообщает РИА Новости.

Основная часть бессимптомных носителей — это молодежь, отметила Баранова. Правда, к врачам они попадают обычно по другим поводам.

"Например, нужно было проверить поджелудочную железу, и человеку сделали компьютерную томографию, а оказалось, что у него поражение легких", — пояснила она.

Медик обратила внимание на то, что размер легких можно контролировать с помощью стереометрии. Если он уменьшается, то это может быть симптомом коронавируса.

Кроме того, специалист говорит, что при положительном тесте на коронавирус и отсутствии симптомов необходимо сделать томографию и оценить состояние легких.

Баранова добавила, что еще одним скрытым признаком заражения может стать снижение функции почек. В этом случае надо сдать анализ крови на клубочковую фильтрацию.

Помимо этого, коронавирус находили и в плаценте беременных после родов.

"Организм беременной перенес заболевание. Ее нельзя назвать бессимптомным носителем, скорее это человек с не выявленными симптомами", — заключила врач.

Читайте такжеВ Украине еще не закончилась первая волна коронавируса - ЛяшкоНапомним, ранее сообщалось, что на начальной стадии симптомы коронавируса похожи на симптоматику острых респираторных заболеваний. Однако есть один симптом, который не имеет отношения к коронавирусу. Речь идет о боле в горле, пишет издание BGR.

Оказывается, боль в горле крайне редко проявляется при заболевании коронавирусом.

Исследователи из организации UC San Diego Health узнали, что у большинства опрошенных пациентов с коронавирусом не наблюдалось ангины.

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