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Патологоанатом назвал главную тайну коронавируса

Ученые постоянно находят у коронавируса новые, ранее не известные черты.

14 июля 2020, 20:10

Коронавирус, больной
Патологоанатом назвал тайну коронавируса / Reuters

Коронавирус 2020 уже семь месяцев держит мировую науку и медицину в напряжении. Несмотря на то, что ежедневно ученые узнают о вирусе много нового, белых пятен в этой истории все еще хватает. В частности, до сих пор до конца не изучен патогенез COVID-19, болезни, которую он вызывает – то есть, непонятно, как именно она поражает ткани и органы.

Об этом "КП-Санкт-Петербург" рассказал доктор медицинских наук, руководитель центра инфекционной патологии инфекционной больницы имени Боткина, специалист по вирусным инфекциям Всеволод Цинзерлинг.

"По этой инфекции постоянно появляются новые данные. В самом начале у многих исследователей была надежда, что она похожа на грипп – и по клинике, и по морфологии, и по патогенезу, и по другим важным параметрам. А раз так, то с ней можно будет сравнительно легко и быстро справиться. Но она оказалась куда более сложной, а потому представление о ней постоянно менялось – и продолжает меняться до сих пор", - отметил патологоанатом.

По словам Цинзерлинга, ученые постоянно находят у коронавируса новые, ранее не известные черты. И о том, как эти черты возникают и развиваются, пока что можно говорить только теоретически.

"На данный момент главная тайна коронавируса заключается в том, что никто точно не понимает, как именно он поражает ткани и органы человека. Нам известно, что видов таких поражений может быть больше десятка – в легких, поджелудочной железе, кишечнике, сердце, мозге и так далее. Но вот как они возникают, какие процессы протекают в организме между инфицированием, развитием болезни и смертью, пока что с достаточной долей уверенности не может сказать никто", - объяснил Цинзерлинг.

Читайте такжеУханьские ученые сдались США и слили данные о происхождении COVID-19Напомним, ранее вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн рассказал, когда коронавирус станет "мягким" и прекратит убивать.

Об этом Альтштейн рассказал в интервью "Комсомольской правде".

По словам эксперта, вирусу не выгодно вызывать тяжелое заболевание и убивать своего носителя, поскольку он не сможет передаваться дальше. Альтштейн уверен, что снижение агрессивности коронавируса можно ожидать только спустя год, а, может, и больше.

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