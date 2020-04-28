Ковид прячется от рентгена: почему коронавирус "съедает" легкие

Стало известно, почему коронавирус атакует легкие / pixabay.com

Коронавирус 2020 заставил весь мир говорить о пневмонии и бояться ее как смерти. Дело в том, что почти все серьезные последствия Ковида характеризуются проблемами с легкими.

Отметим, от осложнений, вызванных китайским коронавирусом, в мире умерли более 211 000 человек. Коронавирус в мире нашли у более 3 миллионов человек.

При этом одни люди болеют бессимптомно, а другие попадают в реанимацию в крайне тяжелом состоянии и их спасают при помощи аппаратов ИВЛ.

Опасные осложнения у зараженных китайским коронавирусом вызывает переизбыток железа в человеческом организме, убежден вице-президент Российского научного медицинского общества терапевтов, доктор медицинских наук, профессор Леонид Лазебник.

Более того, медик уточнил, что при COVID-19 изменения в легких не похожи на те, что вызывает пневмония.

По словам профессора, косвенно это подтверждает и тот факт, что специфическое поражение легочной ткани при Ковиде обнаруживает только компьютерная томография, тогда как обычную пневмонию можно обнаружить во время рентгенологического исследования.

Почему китайский коронавирус нельзя увидеть на рентгене, ученый объяснил тем, что коронавирусная инфекция нового типа повреждает ген гемоглобина, в результате чего атом железа блокируется. По этой причине в организме больного образуется избыток железа, что препятствует обмену кислорода и приводит к гипоксическому синдрому (кислородному голоданию).

Лазебник отметил, что препятствовать развитию осложнений у пациентов с коронавирусом можно с помощью лекарственных средств, которые выводят лишнее железо.

В то же время эксперт подчеркнул, что в мире крайне мало препаратов и процедур, выводящих лишнее железо из организма, пишут Аргументы и Факты.

Читайте такжеЗаболеть коронавирусом чуть-чуть: названы симптомы "легкого" Ковид-19Напомним, ранее ученые из Медицинской школы имени Гроссмана при Нью-Йоркском университете назвали симптомы, по которым можно определить, что болезнь у пациента с COVID-19 будет развиваться в тяжелой форме.

Исследование показало, что если у пациента на раннем этапе госпитализации наблюдается повышение показателей с-реактивного белка, д-димера и ферритина, то с большой долей вероятности болезнь перейдет в тяжелую форму.

Другим важнейшим признаком грядущих осложнений является низкий показатель насыщаемости крови кислородом.