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Коронавирус дважды не цепляется: вирусолог рассказал правду об иммунитете к Ковиду

2 мая 2020, 13:12

Самыми защищенными от коронавируса являются дети, за исключением тех, у кого нарушена иммунная система.

коронавирус
Коронавирус дважды к человеку не цепляется / pixabay.com

Коронавирус сегодня стал самой большой проблемой человечества, потому что еще никогда весь мир одновременно не боролся со смертоносным вирусом, который быстро распространяется и ежедневно собирает устрашающий кровавый урожай. По состоянию на 2 мая китайский коронавирус убил в мире 239 792 человека, а число зараженных зашкаливает – 3 415 000.

Самое страшное в этой истории то, что Ковид атакует всех, и детей в том числе, хотя они, как утверждают ученые, переносят коронавирус 2020 намного легче, чем взрослые. Кроме того, ученые до сих пор не пришли к единогласному мнению в отношении того, защищены ли от коронавируса те люди, которые уже переболели Ковидом-19.

"Известно, что самыми защищенными от коронавируса являются дети, за исключением тех, у кого нарушена иммунная система. Их достаточно сильному врожденному иммунитету, передавшемуся им по наследству от родителей, помогает так называемая вилочковая железа (она активно работает примерно до 5 лет). В этой железе бывшие стволовые клетки, поступающие из костного мозга в иммунную систему, преобразуются в Т-лимфоциты, способные сражаться с инфекциями", - объяснил заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев.

По словам Зверева, попадая в детский организм, геном вируса оказывается бессилен перед идеальной защитой, как, впрочем, и в организме молодых людей.

При этом вирусолог подчеркнул, что с годами врожденный иммунитет у человека немного ослабевает.

"Если организм к этому времени окажется еще ослаблен болезнями и вредными привычками, он становится более доступен воздействию инфекции. Известно, что, попадая в организм, коронавирус SARS-CoV-2 (он вызывает COVID-19.), кодирует в организме с ослабленной иммунной системой сразу несколько белков, влияющих на систему врожденного иммунного ответа", - добавил Зверев.

Вирусолог также обратил внимание на то, человек, который уже переболел коронавирусом, больше эту заразу не подцепит.

"Пока нет не одного зафиксированного повторного случая заболевания COVID-19. Описано лишь несколько случаев, когда вирус долго не исчезал из организма после выздоровления, а потом дал второй виток заболевания со всеми прежними симптомами. Но как часто и у кого это может происходить, мы пока не знаем. В основном вылечившиеся люди больше не заболевали, поскольку у них образовывались антитела к этому вирусу", - особо отметил Зверев.

В то же время ученый пока не смог назвать период, в течение которого будет удерживаться "нужный титр (частота) антител к COVID-19".

"Если предположить, что это будет года 2-3, то можно надеяться, что за 3-4 года мы переведем эту инфекцию из опасной для жизни в разряд обычного ОРВИ", - резюмировал Зверев в интервью Московский комсомолец.

Читайте такжеПопасть в объятия "тяжелого" коронавируса: ученые выявили опасную аномалиюНапомним, ранее сообщалось, в женевской штаб-квартире Всемирной организации здравоохранения сообщили, что пока нет подтверждения того, что лица, переболевшие коронавирусом, приобретают иммунитет против повторного инфицирования.

Также в ВОЗ подчеркнули, что исследования показывают, что люди, выздоровевшие после инфицирования, имеют антитела к этому вирусу. Однако у некоторых лиц уровень этих нейтрализующих антител очень низкий. И на 24 апреля ни одно исследование не доказало, дает ли людям наличие антител в крови иммунитет к повторному заражению коронавирусом.

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