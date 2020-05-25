Вторая волна COVID-19 неизбежна: появился мрачный прогноз

Новой пандемии коронавируса уже не избежать / Reuters

Пандемия коронавируса продолжает выкашивать новые тысячи пациентов по всему миру. Лишь за последние сутки COVID-19 подцепили еще почти 100 тысяч людей.

В Европейском центре по профилактике и контролю заболеваний дали прогноз по поводу возможности новой волны коронавируса.

Медики убеждены, что новой пандемии уже не избежать, а вопрос остается лишь в том, когда и насколько большой или даже катастрофической она будет.

Эксперты обратили внимание: правительства многих европейских стран уже ослабили ограничения, несмотря на то, что пандемия еще не закончилась, пишет The Guardian.

При этом врачи указали на неожиданный факт: коронавирус распространяется гораздо активнее, чем в начале пандемии. Также уточняется, что в случае, если ослабить ограничения слишком рано, результаты могут быть самыми печальными уже в самом ближайшем будущем.

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"Сейчас не время полностью расслабляться", – цитирует издание практикующих европейских медиков.

Напомним, ранее сообщалось о том, что популярный препарат Гепарин, который используют для борьбы с COVID-19, признали опасным для больных.