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Смертельный синдром: стало известно о новой опасности COVID-19

15 мая 2020, 04:25

Заболевание коронавирусом приводит к необъяснимым результатам.

Коронавирус
Заболевание коронавирусом приводит к необъяснимым результатам / Фото pixabay.com

Медики установили новое опасное обострение коронавируса, которое способно спровоцировать летальный исход.

К смертельному случаю может привести синдром полиорганной недостаточности, вызванный коронавирусом, утверждают практикующие врачи из Медицинского колледжа Университета Флориды.

По их опыту, у отдельных пациентов заболевание коронавирусом приводит к необъяснимым результатам. При этом уже зарегистрировано опасное проявление - синдром полиорганной недостаточности, который встречается почти у 80% пациентов с летальным результатом, передает CNN.

В то же время медики предупредили, что зачастую COVID-19 оказывает серьезное влияние на способность пациента дышать, а в других вызывает полиорганную недостаточность – когда многие органы перестают работать.

Еще одним пугающим симптомом коронавируса, опасным для легких, выявлена его умение буквально уничтожать слизистую кровеносных сосудов, что приводит к образованию тромбов.

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Медики добавили – это приводит к образованию настоящих сгустков крови, что влечет за собой разрушение многих органов.

Напомним, ранее уполномоченный координатор Украинского медицинского экспертного сообщества Константин Надутый заявил о том, что в Украине существует опасность резкого скачка заболеваемости коронавирусом по примеру Италии.

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