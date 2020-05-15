В Украине статистика заболеваемости COVID-19 не корректна – эксперты

Лаборатории в Украине перегружены, подчеркнули эксперты / Reuters

В Украине статистика заболеваемости коронавирусом не корректна и не показывает объективной картины.

Кроме того, государственная стратегия по тестированию остается не ясной, при этом далеко не все лаборатории справляются с нагрузкой, говорится в материале Апострофа.

В Украине существует серьезная проблема – лаборатории перегружены, поэтому не справляются с работой, рассказала врач-инфекционист Киево-Святошинской ЦРБ Ольга Вознюк.

"В некоторых областях по две недели и дольше ждут результатов больные люди. У нас в больнице зависли пациенты еще с 5 мая, а сегодня уже 13 мая. Лучше бы вместо аппаратов ИВЛ покупали оборудование для ПЦР диагностики. Нет аппаратов для проведения ПЦР тестов, нет специально оборудованных лабораторий, нет человеческого ресурса. В этой сфере, как и во всей медицине в Украине, низкооплачиваемые специалисты, но при этом они должны быть очень высококвалифицированными. Их не обучишь за пару недель или даже за пару месяцев", - подчеркнула медик.

"Сеть лабораторных центров в Украине, на которые приходится основная масса бесплатных тестов, работает с колоссальной перегрузкой. В некоторых лабораторных центрах ответ выдается только через пять дней", - отметил эпидемиолог Алексей Галимский.

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По словам директора лаборатории Валентины Зайцевой, из-за дефицита оборудования исследование многих проб приходится откладывать на потом.

"Например, сегодня на утро нам доставили 640 образцов. Мы обработаем где-то до 450-500 образцов за сутки", - добавила она.

Как известно, в Украине уже зарегистрировано 17 тысяч 330 случаев заболевания COVID-19. Ввыздоровели 4 тысячи 473 человека, а летальных случаев - 476.