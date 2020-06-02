Убить коронавирус за секунды: ученые сделали неожиданное открытие

Ксеноновый свет уничтожает 90% вирусов / Фото pixabay.com

В мире продолжается рост количества жертв китайского коронавируса. Только за сутки в Соединенных Штатах Америки от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, умерли более 900 человек.

В то же время ученые неустанно ищут пути для борьбы с COVID-19. Согласно исследованиям Национального центра биозащитного анализа в Мэриленде, солнечный свет, даже имитированный с помощью ксенона и набора фильтров, может за считанные минуты убить коронавирус, пишет The Journal of infectious diseases.

В опубликованных результатах исследования говорится о том, что ксеноновый свет уничтожил 90% вирусов менее чем за 7 минут в частицах слюны, осевших на сталь. Кроме того, эксперимент показал, что в питательном растворе, нанесенном на металлическую поверхность, COVID-19 ликвидировали чуть более чем за 14 минут.

В то же время утверждается, что согласно результатам исследований, в случае снижения интенсивности света, пропорционально медленнее гибнут и вирусы.

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В материале также подчеркивается, что результаты исследований соответствуют солнечному свету, который воздействует на окружающую среду в ясную погоду на 40-м градусе северной широты (город Салерно в Италии).

Напомним, ранее ученые сделали устрашающее открытие о пандемии COVID-19.