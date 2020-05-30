Атака и захват клеток: ученые сделали устрашающее открытие о COVID-19

Коронавирус влияет на перепроизводство иммунных клеток.
Коронавирус способен агрессивно нападать на клетки организма человека и блокировать отдельные гены.
Как показали результаты исследования, COVID-19 способен блокировать гены, которые борются с инфекциями, подавляя гены, которые препятствуют вирусу копировать себя, но позволяя генам, которые призывают иммунные клетки вести себя нормально.
Эксперты рассказали о том, что такая тактика коронавируса приводит к его размножению и перепроизводству иммунных клеток, которые наводняют легкие и другие органы, что приводит к сильному воспалению, пишет Daily Mail.
Полученные результаты подтолкнули ученых к неожиданному выводу: лечение пациентов на ранних стадиях заболевания должно быть сосредоточено на восстановлении пути, заблокированного коронавирусом, а не на воспалении.
Медики обратили внимание на то, что в отличие от гриппа или тяжелого острого респираторного синдрома, коронавирус блокирует один набор генов и активирует другой.
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При этом указывается, что COVID-19 размножается, потому что интерферонов не так много, но эти клетки все равно требуют подкрепления.
Ученые предупреждают, что коронавирус способен размножаться, достигая все больших и больших количеств клеток в легких, буквально заставляя иммунную систему работать против самой себя.
Исследователи заключили, что такая ситуация приводит к цитокиновым бурям, которые происходят, когда организм атакует свои собственные клетки и ткани вместо борьбы с вирусом.
Напомним, ранее украинский ученый Игорь Бровченко оценил вероятность новой волны коронавируса в Украине.