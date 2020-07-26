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Где в самолетах "нападает" коронавирус: ученые назвали опасные места

Вентиляция воздуха во время полета обеспечивает относительную безопасность.

26 июля 2020, 08:53

самолет
Ученые выявили, где в самолетах "нападает" коронавирус / Reuters

Коронавирус в мире в последнее время ускорился. Жесткий карантин в многих странах отменили, границы открыли, и в неделю ставят около миллиона диагнозов. Ученые пытаются выявить самые опасные места, где легко подцепить коронавирус. В частности, немецкие исследователи оценили вероятность заражения во время полета в самолете. Она оказалась ниже, чем принято считать, и все благодаря хорошей вентиляции.

Об этом написало издание Express со ссылкой на The Wall Street Journal.

Самыми опасными для пассажиров оказались моменты посадки и высадки из самолета, ведь тогда люди находятся в более тесном контакте.

Оказалось, что во время посадки или высадки они стоят в очередях в проходах, пытаются найти свое место, кладут или забирают ручную кладь.

В то же время высокоэффективная вентиляция воздуха во время полета обеспечивает относительную безопасность. Об этом рассказал представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэвид Набарро, уточнили журналисты со ссылкой на BBC News.

По его словам, вопреки традиционным представлениям, что воздух гуляет по салону, современные системы работают иначе – 50% свежего воздуха и 50% отфильтрованного салонного. Это означает, что воздух в самолете полностью обновляется каждые 2-3 минуты.

Читайте такжеУченые опровергли самый ранний симптом коронавирусаНапомним, ранее врач-иммунолог Николай Крючков заявил, что есть категории людей с низким или нулевым риском заражения коронавирусом. По его словам, в первую очередь к таковым относятся люди, обладающие сильным врожденным иммунитетом.

"При относительно небольшой вирусной "дозе" такой иммунитет сработает на уровне верхних дыхательных путей и не даст инфекции проникнуть дальше в организм", – объяснил специалист. Другая категория – люди, переболевшие сезонными коронавирусами. Также коронавирус не цепляется к тем, кто обладает в целом сильным организмом.

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