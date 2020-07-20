Двойной удар: ученый предупредил о "гремучем коктейле" из гриппа и коронавируса

Ученый предупредил об опасности дуэта гриппа и коронавируса / Фото pixabay.com

Коронавирус 2020 в последнее время стал разлетаться по миру с бешеной скоростью – ежедневно фиксируют минимум 150 тысяч случаев заражения. Несмотря на теплую погоду, спада пандемии не произошло. Но самое сложное нас ждет осенью, когда начнет свирепствовать грипп. Академик РАН Арег Тотолян объяснил, что будет при одновременном заражении гриппом и коронавирусом. Учёный считает, что одна болезнь может сделать течение другой более тяжёлой. В результате будут сильно страдать бронхи и лёгкие.

Об этом сообщает ТАСС.

По словам Тотоляна, и грипп, и COVID-19 поражают бронхолёгочную систему, поэтому больной может чувствовать себя хуже. В результате получится, что одно заболевание утяжелит другое.

"Грипп сочетается с обычным коронавирусом, который сопровождает ОРЗ и не является таким патогенным. Как именно будет с новым вариантом коронавируса, мы можем только предполагать - вероятно, будет утяжеление и одной, и другой инфекции. Наверное, надо предполагать, что бронхолёгочные осложнения будут на первом месте. Потому и осложнения гриппа - это, прежде всего, пневмония, и для коронавируса входные ворота - нос и зев, поэтому страдают, в первую очередь, бронхи и лёгкие", - объяснил эксперт.

Также Тотолян особо отметил, что коронавирус, вероятно, не станет сезонной инфекцией. Возможно, что к нему будет вырабатываться стойкий и длительный иммунитет. Если у человека два года будет высокий уровень антител, победить коронавирус станет легче.

Читайте такжеДаже легкий коронавирус "съедает" здоровье - ученыеНапомним, ранее врач-иммунолог Николай Крючков заявил, что есть категории людей с низким или нулевым риском заражения коронавирусом. По его словам, в первую очередь к таковым относятся люди, обладающие сильным врожденным иммунитетом.

"При относительно небольшой вирусной "дозе" такой иммунитет сработает на уровне верхних дыхательных путей и не даст инфекции проникнуть дальше в организм", – объяснил специалист. Другая категория – люди, переболевшие сезонными коронавирусами. Также коронавирус не цепляется к тем, кто обладает в целом сильным организмом.