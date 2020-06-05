В ЕС приняли жесткое решение о продлении запрета на въезд иностранцев

В Евросоюзе решили продлить запрет на въезд / Reuters

Как минимум до конца июня будет продлен запрет въезда в Европейский Союз для граждан из третьих стран.

По словам еврокомиссара по внутренним делам Ильвы Йоханссон по итогам видеоконференции глав МВД стран ЕС, с таким мнением согласились большинство стран Евросоюза, сообщает Немецкая волна.

"Послушав сегодняшнюю дискуссию, я лично верю, что мы вернемся к полноценному функционированию Шенгенской зоны и свободы перемещения граждан не позже конца июня", - отметила она.

Европейский чиновник подчеркнула, что открывать внешние границы будут лишь после отмены всех ограничений на внутренних границах ЕС.

"Я думаю, нам следует рассмотреть постепенное снятие ограничений на поездки в ЕС в начале июля", - рассказала еврокомиссар.

Она добавила, что продлить этот запрет на въезд в ЕС планируют на две недели.

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Отметим, что текущие ограничения путешествий из третьих стран, в том числе из Украины, должны были закончиться 15 июня.

Напомним, ранее Италия открыла границы для туристов и возобновила передвижение между регионами без каких-либо ограничений. Теперь путешественники могут въезжать страну без прохождения обязательного 14-дневного карантина.