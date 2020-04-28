Вспышка коронавируса: в Минздраве напугали украинцев тревожным прогнозом

Вспышку коронавирусной инфекции могут спровоцировать нарушения карантина.
Главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко предупредил о вероятности вспышки заболевания коронавирусом в Украине.
Как подчеркнул он в эфире телеканала ICTV, вспышку Covid-19 ожидают в течении следующей недели.
Ляшко пояснил, что вспышку коронавирусной инфекции могут спровоцировать нарушения карантина украинцами на Пасху.
"Спустя неделю у нас нет значительной вспышки. Возможно она еще будет, сейчас только седьмой день после Пасхи", - отметил Ляшко.
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Замминистра здравоохранения добавил, что ограничительные меры на Пасхальные праздники помогли предупредить резкий скачок заболевания коронавирусом, в то же время в случае соблюдения карантинных мер и изоляции, Украина продолжит идти в прогнозируемом эпидемиологическом режиме.
Напомним, в Украине зарегистрировано 9 тысяч 410 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Всего выздоровели 992 человека. Летальных случаев - 239.
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что при условии соблюдения всех правил безопасности продовольственные рынки смогут возобновить работу в пятницу, 1 мая.