Угроза остается: в НАН оценили риски роста заболеваемости COVID-19

Пик коронавируса в Украине пришелся на первую декаду мая

В Украине существует вероятность роста числа инфицированных коронавирусом, заявил вице-президент Национальной академии наук, которая моделирует распространение эпидемии, Анатолий Загородний.

Как подчеркнул он в интервью Obozrevatel, пока среднее число инфицированных COVID-19 замедляется, а эпидемия в Украине проходит, но медленными темпами.

По его прогнозу, решающим будет статистика за 10 дней, после очередного этапа смягчения. "Среднее число заболеваний и новых активных больных говорит о том, что пик пройден. Он пришелся на первую декаду мая, потом было заметное уменьшение и небольшой рост. За 10 дней после последнего этапа смягчения, у нас будет более ясная картинка. Если не будет существенного роста – все не так уж и пессимистично", – пояснил ученый.

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В то же время он объяснил, что если бы в Украине не смягчали карантин, эпидемия бы затухала.

"Если прирост выйдет на уровень плюс 10% – будет нечто похожее на плато с небольшим количеством новых активных больных. Это тоже не так плохо. Если количество тех, кто выздоровел и дальше будет превышать количество новых инфицированных – это будет очень положительная тенденция, означающая, что эпидемия идет на спад", – добавил Загородний.

Напомним, ранее украинский ученый Игорь Бровченко оценил вероятность новой волны коронавируса в Украине.