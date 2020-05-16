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В России назвали сроки появления вакцины от коронавируса

16 мая 2020, 15:50

Российские ученые заявили, что могут создать вакцину от COVID-19 уже к концу лета.

коронавирус лаборатория
В России анонсировали вакцину от коронавируса / GettyImages

Коронавирус 2020 обрушился на человечество неожиданно и стал сложнейшим испытанием для медицины всего мира. Еще никогда планета не подвергалась атаке болезни, которая поражает скоростью распространения и кровожадностью.

По состоянию на 16 мая коронавирус в мире убил 309 000 человек. В то же время 4 649 000 человек заразились китайским коронавирусом.

Ученые пытаются изобрести вакцину от коронавируса – в гонку включились многие страны.

В частности в России заявили, что могут создать вакцину от коронавируса уже к концу лета.

"Я думаю, к концу лета зарегистрируют вакцину. Я хотел бы так думать, я бы так ответил. В августе месяце, я надеюсь, если все будет по плану", — заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала "Россия 1", передает ТАСС.

По его словам, вакцина будет вводиться в правое плечо. Отмечается, что если COVID-19 станет сезонным заболеванием, то вакцина попадет в национальный календарь прививок.

Читайте такжеРоссия пыталась украсть у Великобритании данные о вакцине от коронавируса - СМИНапомним, ранее сообщалось, разработкой вакцины против коронавируса занимаются ученые из США. Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи озвучил сроки, когда старания ученых увенчаются успехом. И этот прогноз оказался не очень утешительным.

По словам Фаучи, вакцина от коронавируса будет готова к следующему сезону заболевания – к весне 2021 года.

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