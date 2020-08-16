В США медики определили новый и опасный симптом коронавируса / УНИАН

Постоянная икота, по всей вероятности, один из симптомов китайского коронавируса Covid-19.

Об этом сообщается в специализированном издании The American Journal of Emergency Medicine.

К вышеуказанному выводу пришли американские ученые Гаррет Принс и Мишель Сегель (госпиталь имени Кука, Чикаго, США). Они рассматривали случаи, когда у человека была икота и на нее не обратили внимание. Через время оказалось, что у этих людей подтвердился Covid-19.

По словам ученых, в апреле 2020 года в чикагскую больницу обратился мужчина, который изнемогал от непрерывной икоты. Она его "преследовала" несколько суток. Симптомов, типичных для коронавируса, у него не нашли.

Однако анализы показали ‒ мужчина болен коронавирусом и его легкие находятся в состоянии разрушения. Несмотря на это, медики сумели вылечить его от Covid-19.

Ученые утверждают ‒ регулярная икота при коронавирусе может быть вызвана поражением нерва, который расположен возле диафрагмы дыхательных путей.

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Напомним, ранее, согласно новым исследованиям ученых, усталость может оставаться одним из хронических симптомов даже после выздоровления от коронавируса.