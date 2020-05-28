Число больных намного выше: в Украине спрогнозировали вторую волну COVID-19

Общее число больных коронавирусом в Украине может быть в 5 раз выше / УНИАН

Заместитель директора Института проблем математических машин и систем Национальной академии наук Украины, координатор рабочей группы по математическому моделированию COVID-19 Игорь Бровченко оценил вероятность новой волны коронавируса в Украине.

По его словам, нынешние статистические данные о развитии пандемии COVID-19 в Украине отражают оптимистичный сценарий.

"Прогноз на следующие недели предусматривает медленное угасание эпидемии, хотя существуют риски второй волны COVID-19 при форсированном увеличении социальной активности населения", - подчеркнул он в ходе пресс-конференции в Киеве.

В то же время ученый обратил внимание на то, что в Украине фиксируется "определенная тенденция к уменьшению соотношения новых случаев заболевания и выздоровевших".

Читайте такжеУкраину накроет новая волна COVID-19: эксперт дала тревожный прогноз

При этом Бровченко не исключил, что с учетом данных о летальность заболевания общее количество больных в Украине за счет бессимптомных случаев может быть в 3-5 раз выше, чем это сейчас зафиксировано.

Напомним, за все время пандемии в Украине коронавирусом заболели 22 тысячи 382 человека. Выздоровели 8 тысяч 439 человек, умерли - 669.