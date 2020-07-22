В ВОЗ объяснили, почему коронавирус опять "проснулся" в Европе

В ВОЗ объяснили активность коронавируса в Европе / pixabay.com

Коронавирус 2020 по состоянию на среду, 22 июля, обнаружили у 15 миллионов человек. При этом в ряде стран Европы после небольшого затишья опять начали фиксировать увеличение числа новых зараженных COVID-19. Этот рост вызван несоблюдением физической дистанции между людьми, заявила официальный представитель Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сара Тайлер.

Об этом сообщает ТАСС.

Тайлер подчеркнула, что "борьба с пандемией – это марафон, а не спринт".

"Случаи коронавируса вновь растут в некоторых государствах региона вследствие сдвигов в мерах физического дистанцирования", – отметила представительница ВОЗ.

По ее словам, ситуация продолжит эволюционировать в ближайшие месяцы.

"Там, где появляются новые очаги, их необходимо брать под контроль путем быстрых и целенаправленных действий", – подчеркнула представитель ВОЗ.

Тайлер также обратила внимание на то, что "риск повторного появления и активизации болезни" сохраняется, и это потребует "строгого применения мер в сфере общественного здравоохранения, поскольку вирус циркулирует между странами и внутри них".

Читайте такжеУченые назвали самую большую загадку коронавирусаНапомним, ранее врач-иммунолог Николай Крючков заявил, что есть категории людей с низким или нулевым риском заражения коронавирусом. По его словам, в первую очередь к таковым относятся люди, обладающие сильным врожденным иммунитетом.

"При относительно небольшой вирусной "дозе" такой иммунитет сработает на уровне верхних дыхательных путей и не даст инфекции проникнуть дальше в организм", – объяснил специалист. Другая категория – люди, переболевшие сезонными коронавирусами. Также коронавирус не цепляется к тем, кто обладает в целом сильным организмом.