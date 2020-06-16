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Глава ВОЗ призвал мир готовиться к возвращению опасности коронавируса

16 июня 2020, 09:48

Темпы распространения коронавируса ускоряются в Азии и Америке, отметили в ВОЗ.

коронавирус
В ВОЗ предупредили о возможности возвращения коронавируса / pixabay.com

Коронавирус 2020 не сбавляет оборотов - по состоянию на 16 июня в мире зарегистрировали 8 миллионов случаев заражения. За сутки добавились 119 195 зараженных. При этом 436 406 человек стали жертвами COVID-19. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адхан Гебреесус предупредил, что страны мира "должны быть в курсе возможности восстановления" наибольшей опасности коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает Радио свобода.

Глава ВОЗ обратил внимание на то, что Европа продолжает открывать границы между государствами, а в Китае зафиксировали новую вспышку болезни, после чего в части Пекина ввели жесткий карантин.

Также руководитель ВОЗ отметил, что понадобилось около двух месяцев, чтобы достичь нынешней скорости распространения вируса, около 100 тыс. случаев в день, и темпы такого распространения ускоряются в Азии и Америке.

С 16 июня Китай усилил карантин в части Пекина — после того, как китайская столица прожила более 50 дней без ни одного нового случая инфицирования. 29 жилых комплексов в Пекине переведены под "закрытое управление", все пункты пропуска охраняемых и строгий контроль введен за лицами, которые выезжают или въезжают в эти комплексы.

В Соединенных Штатах около 20 штатов начали восстанавливать экономическую активность в течение последних недель, регистрируют рекордные количества новых подтвержденных случаев заболевания. Это частично объясняется увеличением числа тестирований, но также, как говорят эксперты по здравоохранению, указывает и на восстановление опасности.

Читайте такжеКак передается коронавирус: в ВОЗ сделали важное уточнениеНапомним, ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в Беларуси Батыр Бердыклычев заявил, что высокая температура воздуха летом не станет причиной снижения вероятности заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

По его словам, COVID-19 активно распространяется в странах с совершенно разным климатом. Поэтому летняя жара не является каким-либо особым фактором, который поможет уберечься от коронавируса.

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