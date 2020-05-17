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Вирусолог назвал опасность коронавируса для беременных

17 мая 2020, 13:50

Эпидемия коронавируса не станет поводом для всплеска новорожденных с различными патологиями.

коронавирус
Вирусолог назвал опасность коронавируса для беременных / GettyImages

Коронавирус 2020 заставил ученых и медиков всего мира сконцентрироваться на нем. Дело в том, что в самом начале, как только мир узнал о новом вирусе, который появился в городе Ухань, то все говорили о том, что он атакует пожилых людей с хроническими болезнями.

За пять месяцев эксперты узнали много нового о коронавирусе, и ежедневно в копилку "открытий о COVID-19" появляются новые факты о заболевании.

В частности, профессор, заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины Дальневосточного университета Михаил Щелканов заявил, что китайский коронавирус представляет опасность для беременных, однако эпидемия не станет поводом для всплеска новорожденных с различными патологиями.

"Острые респираторные заболевания представляют опасность и для женщин, и для плода. Но это самое обычное эпидемиологическое положение", — сказал медик.

По его словам, COVID-19 просто протекает более тяжело клинически.

Кроме того, вирусолог убежден, что статистика о детях с врожденными пороками из-за коронавируса только набирается. В то же время он подчеркнул, что медики на данный момент не заметили "ничего опасного".

"Я не думаю, что нас ждет волна каких-то уродств, полученных именно в утробе. Во всяком случае до сих пор такого не наблюдалось", — подчеркнул вирусолог, пишет Ura.ru.

Читайте такжеВласти Уханя скрывали данные о коронавирусе – эпидемиолог КНРНапомним, ранее сообщалось, наиболее типичными симптомами заболевания коронавирусом у детей являются высокая температура и сухой кашель.

В то же время медики отмечают, что нередко у детей бывают и другие нехарактерные признаки COVID-19.

Среди симптомов у детей, на которые родителям следует обратить внимание: насморк и желудочно-кишечные расстройства (диарея и рвота), которые также бывают при других острых респираторных заболеваниях.

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