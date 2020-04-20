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Кто создал "корону": уханьский вирусолог получил "пощечину" от российского ученого

20 апреля 2020, 08:09

Российский вирусолог заявил, что уханьскую заразу могли создать в лаборатории.

коронавирус
Российский вирусолог рассказал о появлении коронавируса / pixabay.com

Коронавирус сегодня поставил на уши ученых всего мира – все пытаются разгадать тайну его происхождения. Версий – несметное количество. Но последнее заявление уханьского вирусолога наделало шума.

С заявлением главы Уханьского института вирусологии Юаня Чжимина о том, что человечество не может создать инфекцию с характеристиками, как у коронавируса, категорически не согласился российский вирусолог, профессор, лауреат госпремии по науке и технике и премии Д.И. Ивановского по вирусологии Александр Бутенко.

Бутенко дал уханьскому коллеге "публичную пощечину", ведь его слова оказались враньем.

"Сейчас настолько высокие, исключительно интересные и современные технологии молекулярно-генетических исследований, что практически нет невозможного. На основе этих технологий можно создать, например, аттенуированный штамм вируса, можно создать вакцины, химерные конструкции, очень много всего, даже синтезировать среднеспособные вирусные частицы. Теоретически этот вариант возможен. Думаю так, поскольку знаком с литературой последних месяцев", – заявил Бутенко, передает радиостанция "Говорит Москва".

При этом российский вирусолог подчеркнул, что есть доказательства природного происхождения китайского коронавируса.

"Все-таки это природно-очаговое заболевание, там циркулирует много различных коронавирусов. Они склонны все к изменчивости, в том числе за счет обмена определенными генами возникает процесс эволюции, и они изменяются в лучшую или худшую сторону для человека. Этот естественный процесс идет, выделяются близкие вирусу COVID из летучих мышей, цивет и других объектов природы. Поэтому так и надо рассматривать. Этому есть доказательства", – сказал ученый.

Читайте такжеВ коронавирус "домешали" ВИЧ, заразу создали в лаборатории - вирусологНапомним, ранее глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин заявил, что нет никаких доказательств того, что коронавирус 2020 был синтезирован людьми умышленно.

"Кроме того, некоторые учёные полагают, что для синтезирования вируса требуется экстраординарный интеллект и огромный труд. Так что я никогда не верил в то, что сегодня мы, люди, смогли бы синтезировать подобный вирус", — сказал вирусолог.

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