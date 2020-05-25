Вирусолог рассказала, какие лекарства запрещено принимать при коронавирусе

Какие лекарства запрещено принимать при коронавирусе / АиФ

Известный российский врач-вирусолог Надежда Жолобак утверждает, что часть популярных противопростудных лекарств ни в коем случае не нужно принимать ‒ в случае заражения новой коронавирусной инфекцией Covid-19.

Принимать препараты, которые обычно употребляют при обычной простуде, при коронавирусе медики категорически запрещают. В число таковых лекарств входят ибупрофен, аспирин, вольтарен, диклофенак и напроксен (нестероидные и противовоспалительные препараты).

Жолобак рассказала ‒ опыт групп исследователей, которые работали во Франции и Италии, продемонстрировал ‒ все перечисленные медикаменты, напротив, делают организм гораздо еще более восприимчивым к вирусу.

Читайте такжеАтакует вирус и может его убить: в Израиле нашли лекарство от коронавируса"Поэтому никаких больше аспиринов", ‒ утверждала Жолобак. По ее словам, таковые лекарства делают благотворную среду для коронавируса. Соответственно, Covid-19 легче проникает в легкие, что и приводит к воспалительному процессу, пневмонии (плюс к поражению альвеол).

Жолобак также дала рекомендации не использовать в лечении китайского коронавируса парацетамол. Она отметила, что последствия для тела от употребления такого лекарства могут быть "абсолютно непредсказуемыми".

Напомним, ранее ученые из клиники имени Альберта Эйнштейна закончили разработку и запатентовали в пределах территории США первый в мире генетический тест для диагностики коронавируса. По словам разработчиков, новый тест имеет стопроцентную точность.