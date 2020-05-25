УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Вирусолог рассказала, какие лекарства запрещено принимать при коронавирусе

25 мая 2020, 08:47

По словам медика-вирусолога, определенное количество лекарств от простуды категорически нельзя использовать больным с диагнозом "коронавирус".

Лекарства
Какие лекарства запрещено принимать при коронавирусе / АиФ

Известный российский врач-вирусолог Надежда Жолобак утверждает, что часть популярных противопростудных лекарств ни в коем случае не нужно принимать ‒ в случае заражения новой коронавирусной инфекцией Covid-19.

Принимать препараты, которые обычно употребляют при обычной простуде, при коронавирусе медики категорически запрещают. В число таковых лекарств входят ибупрофен, аспирин, вольтарен, диклофенак и напроксен (нестероидные и противовоспалительные препараты).

Жолобак рассказала ‒ опыт групп исследователей, которые работали во Франции и Италии, продемонстрировал ‒ все перечисленные медикаменты, напротив, делают организм гораздо еще более восприимчивым к вирусу.

Читайте такжеАтакует вирус и может его убить: в Израиле нашли лекарство от коронавируса"Поэтому никаких больше аспиринов", ‒ утверждала Жолобак. По ее словам, таковые лекарства делают благотворную среду для коронавируса. Соответственно, Covid-19 легче проникает в легкие, что и приводит к воспалительному процессу, пневмонии (плюс к поражению альвеол).

Жолобак также дала рекомендации не использовать в лечении китайского коронавируса парацетамол. Она отметила, что последствия для тела от употребления такого лекарства могут быть "абсолютно непредсказуемыми".

Напомним, ранее ученые из клиники имени Альберта Эйнштейна закончили разработку и запатентовали в пределах территории США первый в мире генетический тест для диагностики коронавируса. По словам разработчиков, новый тест имеет стопроцентную точность.

лекарства Covid-19 препарат китайский коронавирус Парацетамол
Сейчас вы просматриваете новость «Вирусолог рассказала, какие лекарства запрещено принимать при коронавирусе». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

09:08
Коронавирус в Украине пошел на спад – число случаев заражения снизилось
08:47
Вирусолог рассказала, какие лекарства запрещено принимать при коронавирусе
08:37
Дорогая декорация: чем поможет Украине "Стена" на границе с Россией мнение
08:35
Харьковский метрополитен восстановил работу Видео
07:52
В Киеве возобновило работу метро Видео
07:33
Платежка за услуги ЖКХ скоро превратится в рулон мнение
07:21
Коронавирус в Украине и мире: сколько человек заболели и умерли на 25 мая Видео
07:13
Гороскоп на 25 мая для всех знаков Зодиака: новая опора, признание и удары в спину Видео
06:55
Инфицирован властью: почему Зеленский собрался на второй срок мнение
06:32
Что будет с долларом после карантина: эксперты дали прогноз
06:05
Обозреватель сказал, возможно ли наступление "армий Л/ДНР"
05:29
Вторая волна COVID-19 неизбежна: появился мрачный прогноз Видео
04:51
Опасность ретроградной Венеры: астролог предупредила о рисках и угрозах
04:46
Веселые поздравления с Днем филолога 2020 – открытки и тексты
04:18
Разрушительная стихия: ученые предупредили об ураганах и штормах с циклонами Видео
03:44
Бывшего нардепа-"тушку" назвали виновником смертельного ДТП
03:02
Астрономы впервые зафиксировали рождение новой планеты Видео
02:23
Диетолог сказала, какая соль лучше Видео
01:57
Крупный агробизнес и коррупционные скандалы: что известно о погибшем нардепе Давиденко Видео
01:40
Лето откладывается: Украину накроет новое похолодание – синоптик Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять