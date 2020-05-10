Новая волна коронавируса: вирусолог забил тревогу из-за неожиданной опасности

Серьезную опасность представляет поспешное перескакивание через этапы смягчения ограничений.
Бельгийский вирусолог из Католического университета Лёвена Марк ван Ранст заявил о вероятности новой волны коронавируса после очередного этапа смягчения карантина.
"Я рекомендую лицам, которые не соблюдают правил (изоляции), хорошо подумать", - сказал он в эфире телеканала VTM.
По словам эксперта, серьезную опасность представляет поспешное перескакивание через этапы смягчения ограничений.
Он считает, что в процессе постепенного выхода из изоляции дисциплина важна как никогда.
"Все граждане должны проявлять ответственность. Если правительство нам доверяет, мы должны придерживаться здравого смысла. Правило остается прежним: общаться как можно меньшему числу людей. Если мы этого не добьемся, совершенно точно кривая графика заражений пойдет вверх", - добавил Марк ван Ранст.
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Напомним, ранее уполномоченный координатор Украинского медицинского экспертного сообщества Константин Надутый заявил о том, что в Украине существует опасность резкого скачка заболеваемости коронавирусом по примеру Италии.