УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Украине грозит судьба Италии: врач дал мрачный прогноз насчет пандемии COVID-19

31 мая 2020, 06:10

Количество карет скорой помощи в больницах превышает адекватные нормы, утверждает украинский медик.

Скорая, коронавирус
Количество карет скорой в больницах превышает адекватные нормы / УНИАН

Ситуация из-за коронавируса в украинских медицинских учреждениях остается сложной, заявил врач-инфекционист из Киева Евгений Дубровский.

"Работать стало еще труднее. Персонал на дежурстве увеличен. Количество карет скорой помощи превышает адекватные нормы. Что случилось? Италия в Украине?" – написал он в Facebook.

Он рассказал, что для плановой госпитализации в стационар надо иметь справку, что у пациента нет COVID-19, однако проверку можно пройти бесплатно у семейного врача, но время ожидания составит 10 суток, а в частных лабораториях тесты стоят денег.

Читайте такжеАтака и захват клеток: ученые сделали устрашающее открытие о COVID-19"И есть группа людей, кто не может ждать. Даже эти 1-2 дня. Это группа пациентов, нуждающихся в немедленной помощи. Сейчас. Но так просто, без исключения коронавирусной инфекции, в обычную больницу они не попадут", - пояснил он.

Медик напомнил, что даже с намеком на респираторное заболевание необходимо ПЦР-обследование, которое проводят в инфекционном стационаре.

"За время карантина уже были попытки оказывать помощь хроническим больным, минуя обследования пациентов на коронавирус – это закончилось массовым заражением медиков и других пациентов в отделениях. И закрытием на карантин нескольких "неинфекционных" больниц", – подчеркнул он.

В то же время он рассказал, что наплыв больных в инфекционных больницах "сумасшедший".

Читайте такжеЧисло больных намного выше: в Украине спрогнозировали вторую волну COVID-19

"Перегрузка отделений. Заполненные реанимационные боксы. О нагрузке на персонал я вообще молчу. Становится понятным, что произошло в Италии", – добавил Дубровский.

Напомним, ранее украинский ученый Игорь Бровченко оценил вероятность новой волны коронавируса в Украине.

Сейчас вы просматриваете новость «Украине грозит судьба Италии: врач дал мрачный прогноз насчет пандемии COVID-19». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

06:48
Чудові привітання з Днем ангела Юлії – листівки та побажання словами
06:32
Астролог посоветовал, как в июне не стать жертвой "кидалова"
06:19
"Угроза катаклизмов": названы самые катастрофические периоды июня
06:10
Украине грозит судьба Италии: врач дал мрачный прогноз насчет пандемии COVID-19 Видео
05:54
Выбросить и забыть: вещи, которые дико портят фигуру - фото Фото
05:51
Стрижки 2020 – названы 8 модных женских стрижек на лето: фото
05:20
Гороскоп всех знаков Зодиака на 1 июня: неожиданный доход и крупное везение Видео
05:03
День Юлии 2020 – поздравления и красивые открытки с Днем ангела Юлии
04:41
Календарь магнитных бурь на июнь 2020 – даты и как защититься Видео
04:22
Собак научили обнаруживать зараженных COVID-19 по запаху
03:40
"Утечка секрета и распад семьи": астролог назвал непрушников июня
03:03
Почему болит голова: причины и виды боли Видео
02:30
Рекордная жара: климатологи шокировали прогнозом на лето-2020 Видео
01:57
Когда Украину снова накроет пылевой бурей – прогноз синоптика
01:49
Эксперт озвучил рекомендации по планированию летнего отдыха в Украине
01:33
С Днем блондинок – поздравления в картинках и красивые слова
01:21
Эксперт пояснил, как SpaceX запуском ракеты "похоронила" Роскосмос Видео
01:07
Когда Чернобыль откроют для туристов: названа дата и условия
00:59
Разборки в Броварах: суд отправил за решетку еще двоих титушек Видео
00:40
Крутые поздравления с последним днем весны – картинки, открытки и гиф
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять