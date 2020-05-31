Украине грозит судьба Италии: врач дал мрачный прогноз насчет пандемии COVID-19

Количество карет скорой в больницах превышает адекватные нормы / УНИАН

Ситуация из-за коронавируса в украинских медицинских учреждениях остается сложной, заявил врач-инфекционист из Киева Евгений Дубровский.

"Работать стало еще труднее. Персонал на дежурстве увеличен. Количество карет скорой помощи превышает адекватные нормы. Что случилось? Италия в Украине?" – написал он в Facebook.

Он рассказал, что для плановой госпитализации в стационар надо иметь справку, что у пациента нет COVID-19, однако проверку можно пройти бесплатно у семейного врача, но время ожидания составит 10 суток, а в частных лабораториях тесты стоят денег.

Читайте такжеАтака и захват клеток: ученые сделали устрашающее открытие о COVID-19"И есть группа людей, кто не может ждать. Даже эти 1-2 дня. Это группа пациентов, нуждающихся в немедленной помощи. Сейчас. Но так просто, без исключения коронавирусной инфекции, в обычную больницу они не попадут", - пояснил он.

Медик напомнил, что даже с намеком на респираторное заболевание необходимо ПЦР-обследование, которое проводят в инфекционном стационаре.

"За время карантина уже были попытки оказывать помощь хроническим больным, минуя обследования пациентов на коронавирус – это закончилось массовым заражением медиков и других пациентов в отделениях. И закрытием на карантин нескольких "неинфекционных" больниц", – подчеркнул он.

В то же время он рассказал, что наплыв больных в инфекционных больницах "сумасшедший".

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"Перегрузка отделений. Заполненные реанимационные боксы. О нагрузке на персонал я вообще молчу. Становится понятным, что произошло в Италии", – добавил Дубровский.

Напомним, ранее украинский ученый Игорь Бровченко оценил вероятность новой волны коронавируса в Украине.