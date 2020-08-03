Врач назвал пандемию "репетицией биологической войны"

Врач сравнил пандемию с биологической войной / Reuters

Коронавирус 2020 из вспышки в китайского городе Ухань очень быстро стал пандемией. По состоянию на 3 августа в мире заболели 18 миллионов человек, а число жертв составляет 688 тысяч. При этом мировая наука пока не смогла объяснить происхождение коронавируса, хотя теорий появилась масса. В частности, глава Национальной медицинской палаты, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта доктор Леонид Рошаль заявил, что пандемия коронавируса является "репетицией биологической войны".

Об этом Рошаль рассказал в интервью Forbes.

"Когда я анализирую сложившуюся ситуацию, я понимаю, что это репетиция биологической войны. Я не говорю, что этот вирус был создан человеком: для подобных утверждений нет достаточных оснований, к тому же я не вирусолог. Но это проверка системы здравоохранения на прочность, в том числе биологической защиты страны", - объяснил врач.

При этом он привел в пример систему здравоохранения Германии, которая отлично справилась с вызовом.

"Возьмите Германию: там было немалое число подтвержденных заболеваний коронавирусом, но показатели смертности остаются ниже 1%. Это говорит о том, что система здравоохранения выстроена и отработана в Германии лучше, чем в других странах и народ более дисциплинирован", - добавил врач.

Читайте такжеУченые опровергли пользу масок для лица в борьбе с COVID-19Напомним, ранее ученые лаборатории Уханя сдались США и поделились информацией о происхождении коронавируса, благодаря чему спецслужбы выстраивают обвинение против Китая.

Об этом рассказал бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Стив Бэннон, передает The Daily Mirror.

"Они еще не дают комментариев СМИ, но люди из лаборатории Уханя и других институтов, которые приехали на Запад, сейчас передают доказательства виновности Коммунистической партии Китая [в появлении коронавирусной инфекции]. Я думаю, что люди будут шокированы", — заявил Бэннон.