"Риск тяжелых осложнений": врач предупредила об опасности при лечении COVID-19

Зачастую назначение антибиотиков пациентам с коронавирусом неоправданно / Reuters

По словам известного врача-кардиолога Екатерины Амосовой, зачастую назначение антибиотиков пациентам с коронавирусом де-факто неоправданно.

Как подчеркнула она на своей странице в Facebook, такое лечение грозит распространением антибиотикорезистентности.

Она обратила внимание на то, что различить вирусную и бактериальную пневмонии не так просто, поскольку выявление возбудителей инфекции в мазках носоглотки не обязательно свидетельствует, что именно они являются причиной ВГП.

По словам медика, исследования эффективности антибиотиков у пациентов с вероятной вирусной ВГП отсутствуют. Так же, как и консенсус относительно показаний к их назначению.

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"О коронавирусе, назначать антибиотики для лечения или профилактики ВГП, если симптомы пневмонии слабо выражены, не рекомендуется. Их следует назначать в случаях, когда исключить присоединение бактериальной инфекции невозможно, или пациент с COVID-пневмонией имеет высокий риск тяжелых осложнений, в частности, по возрасту, наличию хронических заболеваний легких и сердца, иммунодефицита", – добавила Амосова.

Напомним, ранее сообщалось о том, что популярный препарат Гепарин, который используют для борьбы с COVID-19, признали опасным для больных.