"Никто не выжил": врач раскрыла жуткую правду о лечении COVID-19 в Украине

Выживают только 20% пациентов, которых подключали к ИВЛ / Reuters

Врач-инфекционист из Киево-Святошинской ЦРБ Ольга Вознюк рассказала о лечении больных коронавирусом, которых подключают к аппарату искусственной вентиляции легких.

Как подчеркнула она в интервью Апострофу, таких пациентов в Украине вводят в медикаментозный сон.

Медик отметила, что в других государствах выживают только 20% пациентов, которых подключали к ИВЛ.

"Что уж говорить про Украину. В нашей больнице тяжелые пациенты, которые выжили в реанимации, не были интубированы. Интубируют только тех, кто совсем не может дышать, но из них никто не выжил", - добавила она.

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В свою очередь экс-глава СЭС Украины Святослав Протас заявил, что крайне часто такие аппараты могут быть источниками заболеваний.

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"ИВЛ очень тяжело обеззараживать: там много сложных мелких деталей. Это сложная и долгая процедура, поэтому по причине нарушения правил обеззараживания аппаратов, они становятся источником так называемых ИВЛ ассоциированных пневмоний и сепсисов, ведь там накапливаются другие микроорганизмы, которые характерны для внутрибольничной среды", - сказал он.

Напомним, за все время пандемии в Украине коронавирусом заболели 22 тысячи 382 человека. Выздоровели 8 тысяч 439 человек, умерли - 669.