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Коронавирус бьет по клеткам: выяснилась неожиданная опасность Covid-19

11 мая 2020, 05:39

Вирус Covid-19 способен поражать клетки кишечника.

Коронавирус, пробирка
Вирус Covid-19 способен поражать клетки кишечника / Facebook/ moz.ukr

Ученые выяснили новую неожиданную опасность, которую организму человека несет коварный коронавирус.

По данным исследователей из Нидерландов, вирус Covid-19 способен поражать клетки кишечника.

Установлено, что у заболевшего коронавирусом фиксируется процесс разрушения клеток пищеварительной системы, сообщает Hubrecht.

В ходе исследования стало известно о том, что зараженные органоиды подверглись массовому размножению в них коронавируса.

Кроме того, эксперты обратили внимание на то, что среди симптомов больных коронавирусом нередко появляется рвота или диарея. Это происходит из-за того, что кишечные клетки активно синтезируют поверхностные белки, которые нужны SARS-CoV-2, чтобы проникнуть в клетку.

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Напомним, ранее уполномоченный координатор Украинского медицинского экспертного сообщества Константин Надутый заявил о том, что в Украине существует опасность резкого скачка заболеваемости коронавирусом по примеру Италии.

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