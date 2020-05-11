Коронавирус бьет по клеткам: выяснилась неожиданная опасность Covid-19

Вирус Covid-19 способен поражать клетки кишечника.
Ученые выяснили новую неожиданную опасность, которую организму человека несет коварный коронавирус.
По данным исследователей из Нидерландов, вирус Covid-19 способен поражать клетки кишечника.
Установлено, что у заболевшего коронавирусом фиксируется процесс разрушения клеток пищеварительной системы, сообщает Hubrecht.
В ходе исследования стало известно о том, что зараженные органоиды подверглись массовому размножению в них коронавируса.
Кроме того, эксперты обратили внимание на то, что среди симптомов больных коронавирусом нередко появляется рвота или диарея. Это происходит из-за того, что кишечные клетки активно синтезируют поверхностные белки, которые нужны SARS-CoV-2, чтобы проникнуть в клетку.
Читайте такжеВ Африке придумали травяную "пилюлю" от коронавируса
Напомним, ранее уполномоченный координатор Украинского медицинского экспертного сообщества Константин Надутый заявил о том, что в Украине существует опасность резкого скачка заболеваемости коронавирусом по примеру Италии.