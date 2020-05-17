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Словно обухом по голове: выяснилась новая опасность коронавируса

17 мая 2020, 03:30

На развитие психоза у больных коронавирусом могут влиять внешние факторы.

коронавирус лаборатория
У больных коронавирусом может развиваться психоз / GettyImages

Австралийские ученые, исследовавшие состояние людей, зараженных коронавирусом, пришли к выводу о том, что у них может развиваться опасный побочный эффект.

Согласно результатам исследования, до 4% людей болеющих COVID-19 могут страдать психозом, который провоцирует галлюцинации и даже появление навязчивых голосов в голове, пишет  DailyMail.

Практикующие медики предупредили, что опасные симптомы грозят развиться в болезнь, поэтому от их необходимо немедленно избавляться.

При этом уже установлено, что низкие дозы антипсихотических препаратов эффективны в таких случаях.

В то же время в исследовании обращается внимание на то, что на развитие психоза у больных коронавирусом могут влиять внешние факторы, в частности – стресс, вызванный пандемией.

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"Мы знаем, что психоз, особенно его первые эпизоды, обычно вызваны существенными психосоциальными стрессами. В контексте COVID-19 это может быть стресс, связанный с изоляцией и остальными ограничениями", – утверждают австралийские медики.

Напомним, ранее уполномоченный координатор Украинского медицинского экспертного сообщества Константин Надутый заявил о том, что в Украине существует опасность резкого скачка заболеваемости коронавирусом по примеру Италии.

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