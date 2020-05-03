Коронавирус и аллергия: названы главные отличия

Во время аллергии нет повышения температуры, сообщили в Роспотребнадзоре / Reuters

Сезонную аллергию можно легко отличить от смертоносного китайского коронавируса, в частности, при аллергии нет повышения температуры.

Во время аллергии нет утомляемости и выраженной слабости, сообщили в Роспотребнадзоре.

По его данным, обычно во время аллергии нет кашля и одышки. В Роспотребнадзоре отметили, что одышка и кашель могут быть у пациентов с бронхиальной астмой.

Ранее сообщалось, что одни из главных симптомов коронавируса – лихорадка, сухой кашель и затрудненное дыхание.

Напомним, педиатр, кандидат медицинских наук и ведущий Евгений Комаровский объяснил, как проявляется аллергия. Медик сообщил, что во время аллергии возможны зуд, сыпь, отечность, слезотечение, чихание, насморк, заложенность носа, боли в животе, тошнота, рвота и понос.