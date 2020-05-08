Узнать коронавирус по пятнам: медики показали на фото кожные проявления COVID-19

Медики назвали кожные проявления коронавируса / УНИАН

Коронавирус 2020 приблизил мир к новому рекорду – по состоянию на 8 мая китайский коронавирус официально выявили у 3 947 800 человек. Ученые и медики пытаются найти слабое место COVID-19, и в то же время постоянно фиксируют новые симптомы заболевания.

И если вначале, когда только заговорили о новой болезни, мы знали только о том, что коронавирус поражает легкие, то сегодня "лицо" коронавируса стало другим.

В частности, украинские дерматологи заявили, что коронавирус может появляться на коже, вызывая покраснение, раздражение и высыпания, и показали на фото виды воспалений кожи и места, которые чаще всего поражаются.

По словам украинских медиков, такие случаи встречались в Италии, Франции, США и других странах.

Кожные проявления коронавируса

Крапивница - плоские приподнятые бледно-розовые волдыри покрывают кожу, вызывая зуд, внешне похожи на ожоги от крапивы.

Акральная ишемия - возникает на конечностях из-за микротромбов, вызванных COVID-19. Ишемические поражения проявляются покраснениями на пальцах, часто они болезненны и зудят.

Кореобразная сыпь - диффузная пятнисто-папулезная сыпь на туловище и конечностях.

Сетчатое ливедо - пятнистость кожи из-за спазма кровеносных сосудов, похожее на сетку.

Везикулярная сыпь - пузырьки похожи на сыпь при ветрянке.

Петехиальная сыпь - точечные ярко-красные мелкие пятна.

Кожные проявления коронавируса / скриншот facebook.com/bogomolets.clinic.online

Читайте такжеУченые назвали главную причину распространения коронавирусаНапомним, ранее ученые из Медицинской школы имени Гроссмана при Нью-Йоркском университете назвали симптомы, по которым можно определить, что болезнь у пациента с COVID-19 будет развиваться в тяжелой форме.

Исследование показало, что если у пациента на раннем этапе госпитализации наблюдается повышение показателей с-реактивного белка, д-димера и ферритина, то с большой долей вероятности болезнь перейдет в тяжелую форму.

Другим важнейшим признаком грядущих осложнений является низкий показатель насыщаемости крови кислородом.