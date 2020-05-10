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"Новый полиомиелит": ученые назвали осложнения, которые вызывает коронавирус

10 мая 2020, 15:46

Профессор, лечивший Бориса Джонсона, утверждает, что коронавирус может в конечном итоге стать "полиомиелитом нынешнего поколения".

коронавирус лаборатория
Ученые назвали коронавирус новым полиомиелитом / GettyImages

Коронавирус 2020 вызывает осложнения, которые могут вылиться для переболевших в изнурительные болезни.

Данные, собранные британскими исследователями, позволяют предположить, что первичные симптомы сами по себе могут приходить и уходить или продолжаться в течение 30 дней или дольше, что намного превышает официальный двухнедельный период, озвученный Всемирной организацией здравоохранения.

А для некоторых пациентов Covid-19 может быть лишь началом долгой и тяжелой битвы за здоровье.

Специалист по болезням легких, профессор Николас Харт, лечивший Бориса Джонсона, утверждает, что коронавирус может в конечном итоге стать "полиомиелитом нынешнего поколения" и привести к волне дальнейших изнурительных проблем у пациентов через много месяцев или даже лет после появления симптомов, пишет Daily Mail.

На своей странице в Твиттере еще в первую неделю "локдауна" профессор Харт написал: "Covid-19 - это полиомиелит нашего поколения... Большое количество пациентов получит физическую, когнитивную и психологическую инвалидность после критического заболевания, которое потребует долгосрочного лечения".

Хотя пока нет никаких доказательств того, что коронавирус будет вызывать такие же жестокие и разрушительные последствия, как полиомиелит, врачи обеспокоены тем, что он может привести к долгосрочному повреждению в больших количествах.

"У нас пока нет данных, но мы обеспокоены тем, что некоторые люди пострадают в долгосрочной перспективе. Существует, особенно для пациентов в интенсивной терапии, "идеальный шторм" потенциального ущерба для тела и мозга. Но нам также необходимо выяснить, имеются ли даже у тех, у кто болел в легких формах, кого не лечили в больнице, такие последствия, как длительная физическая или умственная усталость. Мы не знаем, но это вполне возможно", - говорит профессор биологической психиатрии в Королевском колледже Лондона Кармине Парианте.

Профессор первичной медицинской помощи в Имперском колледже Лондона Азим Маджид добавляет: "Поскольку это новая болезнь, никто не уверен в долгосрочных осложнениях. В частности, у многих будут болезни легких, а также некоторые нагрузки на сердце".

Читайте такжеЛекарство от изжоги снижает риск смерти от коронавируса - ученыеНапомним, ранее сообщалось, что коронавирус в два раза заразнее, чем считалось ранее.

Согласно исследованию, проведенному учеными из Лос-Аламосской национальной лаборатории, которая находится в американском штате Нью-Мексико, стало также известно, что коронавирус может распространяться в два раза быстрее, чем предполагалось ранее.

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