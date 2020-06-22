Британские ученые объяснили характерный симптом коронавируса

Ученые объяснили симптом COVID-19 / pixabay.com

Коронавирус 2020 стал огромным вызовом для мировой науки – исследователи пытаются разгадать тайну COVID-19 и практически ежедневно удивляют человечество новыми открытиями. В частности, британские ученые объяснили потерю обоняния, что считается одним из характерных симптомов коронавируса.

Результаты исследования специалистов Лондонского университета и Университета Рединга (Великобритания) были опубликованы на сайте издания The Conversation.

По словам ученых, изначально все считали, что вирус SARS-CoV-2 может уничтожать обонятельные нейроны, из-за чего пациент перестает ощущать вкус и запах пищи. Заключение было основано на том, что рецепторы ACE2, которые используются для передачи коронавируса, находятся на выстилающих верхние дыхательные пути клетках. Однако дальнейшее исследование показало, что ACE2 располагаются не на непосредственно обонятельных нейронах, а на поддерживающих их сустентакулярных клетках.

Исследователи узнали, что китайский коронавирус поражает клетки поддержки и вызывает иммунный ответ организма, который провоцирует отек и воспаление зараженной области. В результате этого пациент теряет обоняние, однако способность чувствовать вкусы и запахи возвращается после выздоровления организма.

При этом в некоторых случаях восстановление обоняния может проходить очень медленно. Это вызвано тем, что в результате воспаления повреждаются не только клетки поддержки, но и обонятельные нейроны. Ученые заметили, что нейроны регенерируются организмом из запаса стволовых клеток, находящихся в слизистой носа.

Читайте такжеКоронавирус появился прошлым летом - ученыеНапомним, ранее сообщалось, группа крови может играть ключевую роль в том, насколько тяжело протекает заболевание, вызванное коронавирусом. К такому выводу пришли ученые, проводившие независимые исследования в медицинских учреждениях Китая, в Колумбийском университете в США и в Мазандаранском медицинском университете Ирана.

Согласно выводам исследователей, наибольший риск тяжелого течения болезни вследствие инфицирования коронавирусом имеют носители группы крови А (II), тогда как наименьший риск тяжелого заболевания - у носителей группы O (I). Для остальных групп крови, то есть В (III) и AB (IV) риск тяжелой болезни меньше, чем для A, но больше, чем для O.