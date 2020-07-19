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"Длинный COVID-19": ученые рассказали о мучениях людей после коронавируса

В Европе стартовало новое масштабное исследование, цель которого выяснить, как влияет на пациента коронавирус.

19 июля 2020, 10:35

Коронавирус, врач
Ученые рассказали о болезнях после коронавируса / Reuters

Коронавирус 2020 из вспышки в китайском городе Ухань быстро разлетелся по миру и стал пандемией. По состоянию на 19 июля в мире зафиксировали более 14 миллионов случаев заражения, жертвами злой болезни стали 600 тысяч человек. При этом вряд ли вирус оставит человечество в покое в ближайшие годы. В то же время европейские исследователи назвали коронавирус "длинной болезнью". Это значит, что инфекция не проходит бесследно.

Об этом сообщает CNN.

Даже когда человек формально выздоровел и имеет отрицательные тесты на Covid-19, у него могут оставаться неприятные и даже опасные симптомы. О таких, как одышка и боли в груди, медики заявляли и ранее. Кроме того, тысячи людей, которые подтвердили или подозревали коронавирус, даже спустя недели или месяцы говорят, что они далеки от полного выздоровления.

В Великобритании сообщества страдающих "длинным COVID-19" появляются в Интернете, поскольку люди пытаются справиться с долгосрочными последствиями вируса, о которых многое остается неизвестным.

Кроме того, в Европе стартовало новое масштабное исследование, цель которого выяснить, как влияет на пациента коронавирус. Медики посещают дома вылечившихся и предлагают реабилитацию. Они заметили общие симптомы у такой группы людей - туман в голове, проблемы с кожей.

"Коронавирус является многосистемным заболеванием, которое может повредить не только легкие, но и почки, печень, сердце, мозг и нервную систему, кожу и желудочно-кишечный тракт. Мы исследуем аспекты, которые избегают стандартных вирусологических и легочных исследований", - сказал Доктор Пьеро Клаварио, директор института реабилитации после коронавируса.

По словам Клаварио, из 55 человек, которых посетила его команда, восемь не нуждались в последующей поддержке и не имели осложнений.

"50% имеют психологические проблемы, 15% - посттравматическое стрессовое расстройство", - сказал он.

Также эксперт обратил внимание на то, что даже пациенты, которые не проводили какое-то время в отделении интенсивной терапии, чрезвычайно слабые: нет никаких признаков кардиологической или легочной проблемы, но они даже не могут подняться по лестнице.

Читайте такжеУченые заявили, что мир стоит на пороге неинфекционной пандемииРанее сообщалось, что большинство людей в мире не получат вакцину от коронавируса, поэтому пандемия закончится только тогда, когда COVID-19 переболеет практически все население планеты, заявил бывший эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Клаус Штор.

Об этом сообщает Bloomberg.

Эксперт убежден, что до окончания пандемии будет три волны коронавируса. В результате потребуется около трех лет для того, чтобы антитела появились у 80% человек.

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