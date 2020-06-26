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В США назвали новые симптомы коронавируса

Симптомы Covid-19 могут появиться через 2-14 дней после контакта с вирусом, выяснили в Штатах.

26 июня 2020, 12:53
В США диарею, тошноту или рвоту, заложенность носа или насморк признали симптомами коронавируса – Коронавирус симптомы
В США диарею, тошноту или рвоту, заложенность носа или насморк признали симптомами Covid-19 / Reuters

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) добавили в перечень симптомов китайского коронавируса Covid-19 еще три пункта.

В Штатах добавили в список такие симптомы – диарея, тошнота или рвота, заложенность носа или насморк, говорится на сайте CDC.

В сообщении отмечается, что симптомы могут появиться через 2-14 дней после контакта с вирусом.

"У любого человека могут быть легкие или тяжелые симптомы (коронавируса – Ред.)", – отметили в CDC.

Ранее Центры по контролю и профилактике заболеваний США сообщали о таких симптомах коронавируса – лихорадка или озноб, кашель, одышка или затрудненное дыхание, усталость, боли в мышцах или теле, головная боль, боль в горле, потеря способности чувствовать вкус или потеря обоняния.

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