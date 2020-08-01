Сразу можно ставить диагноз: врач рассказал, как по кашлю распознать коронавирус

У кашля, который сопровождает COVID-19, особенные интонации, обратил внимание врач.
Коронавирус 2020 убил в мире 680 тысяч человек по состоянию на 1 августа. Число случаев заражения превышает 17 миллионов, при этом ежедневно фиксируют более 200 тысяч больных. Ученые и врачи пристально наблюдают за тем, как ведет себя вирус и как проявляется болезнь COVID-19. В частности, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал верный способ распознать коронавирусный кашель.
Об этом Проценко рассказал в интервью "Российской газете".
По его словам, у кашля, который сопровождает COVID-19, особенные интонации. Это не глубокий и не надсадный, а скорее поверхностный кашель.
Также Проценко обратил внимание на то, что у пациентов с коронавирусом не проходит чувство першения в горле.
По словам Проценко, он может отличить подобный кашель по звуку.
"Сразу можно ставить диагноз", — сказал он.
Читайте такжеКоронавирус в Украине "обезумел" - за сутки опять более 1000 больныхНапомним, ранее международная группа ученых под руководством нейробиологов из Гарвардской медшколы наконец выяснила, почему при коронавирусе на какое-то время пропадает обоняние.
Об этом сообщает Science Advances.
По информации, ученые ранее заявили, что кратковременная утрата обоняния (аносмия) — это основной и самый ранний неврологический симптом при коронавирусной инфекции. Исследователи вначале решили, что вирус поражает клетки в верхней части полости носа, поэтому нейроны не передают сигналы о запахах в мозг.
Новое исследование опровергло вышеупомянутое предположение.