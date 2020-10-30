Коронавирус скоро пойдет на спад: врач объяснил причину

Панические настроения из-за COVID-19 вредят, считает врач / Фото pixabay.com

Еще до того момента, как вакцина против коронавируса будет выпускаться серийно, пандемия COVID-19 пойдет на спад.

Об этом написал в Facebook врач-анестезиолог Ровенской областной детской больницы Павел Сильковский и объяснил причину.

"Больных COVID-19 вокруг нас больше. Но тех, которые переболели, также все больше. Реконвалесценты (те, которые выздоровели) становятся невосприимчивыми к болезни и уже ее не распространяют. Таким образом, объектов, куда вирус может проникать, размножаться и распространяться, становится меньше", - рассказал Сильковский.

При этом активные суперраспространители коронавируса, уже переболели или же болеют на данный момент. Таким образом, цепочки заражений понемногу будут разрываться, считает врач.

"Мы еще пока не знаем, как долго будет держаться иммунитет. Но болезнь циркулирует почти год и повторные случаи регистрируются крайне редко. Поэтому положительные новости тоже есть. И я не знаю, как преодолеть общую панику, но панические настроения только вредят", - резюмировал медик.

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