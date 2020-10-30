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Коронавирус скоро пойдет на спад: врач объяснил причину

30 октября 2020, 12:13

Цепочки распространения инфекции постепенно разрываются.

коронавирус, маска
Панические настроения из-за COVID-19 вредят, считает врач / Фото pixabay.com

Еще до того момента, как вакцина против коронавируса будет выпускаться серийно, пандемия COVID-19 пойдет на спад.

Об этом написал в Facebook врач-анестезиолог Ровенской областной детской больницы Павел Сильковский и объяснил причину.

"Больных COVID-19 вокруг нас больше. Но тех, которые переболели, также все больше. Реконвалесценты (те, которые выздоровели) становятся невосприимчивыми к болезни и уже ее не распространяют. Таким образом, объектов, куда вирус может проникать, размножаться и распространяться, становится меньше", - рассказал Сильковский.

При этом активные суперраспространители коронавируса, уже переболели или же болеют на данный момент. Таким образом, цепочки заражений понемногу будут разрываться, считает врач.

"Мы еще пока не знаем, как долго будет держаться иммунитет. Но болезнь циркулирует почти год и повторные случаи регистрируются крайне редко. Поэтому положительные новости тоже есть. И я не знаю, как преодолеть общую панику, но панические настроения только вредят", - резюмировал медик.

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Коронавирус в Украине – последние новости:

  • По состоянию на пятницу, 30 октября, общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 378 729 человек.
  • COVID-19 в Украине заразил за сутки 8 312 человек. Это новый антирекорд по числу поставленных положительных диагнозов в течение 24 часов.
  • Кроме того за минувшие 24 часа обнаружен +741 новый случай заражения COVID-19 в Киеве. Это рекордное число зараженных в столице за сутки.
  • Врач-кардиолог, доктор медицинских наук и профессор Екатерина Амосова высказала мнение, что без вакцины человечество не получит коллективный иммунитет от коронавируса.
  • Глава украинского Минздрава Максим Степанов выступил против введения в Украине жесткого карантина.

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