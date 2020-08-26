Коронавирус снизил обороты: в ВОЗ заявили о позитивной динамике пандемии

Коронавирусом заразились почти 24 миллиона человек / Фото pixabay.com

Во Всемирной организации здравоохранения заметили позитивную динамику пандемии коронавируса - уровень смертности и инфицирования COVID-19 снижается во многих частях мира.

В ВОЗ заявили, что за неделю до 23 августа было зарегистрировано более 1,7 миллиона новых случаев коронавируса и около 39 тыс. новых случаев смерти. Эти цифры говорят о том, что число новых случаев зараженя коронавирусом во всем мире снизилось на 5%, а количество смертей коратилось на 12% по сравнению с неделей ранее. Об этом пишет The Guardian.

Региональный директор ВОЗ в Африке Матшидисо Моэти сказал, что число новых случаев заболевания сокращается после того, как континент прошел "пик, который, кажется, был пиком". В то же же вемя министр здравоохранения сильно пострадавшей Южной Африки Звели Мхизе предупредил, что "нас больше всего беспокоит, действительно ли это будет одним всплеском или может ли произойти еще один", указав на последние события в Испании.

Коронавирус - карта и статистика заболеваний в мире

По данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, по состоянию на утро среды, 26 августа, в мире зарегистрированы 23 889 150 случаев заражения коронавирусом.

За сутки добавились 231 600 новых зараженных.

При этом 819 414 человек стали жертвами коронавирусной инфекции.

Коронавирус - статистика 26 августа / gisanddata.maps.arcgis.com

Коронавирус в Украине 25 августа

По состоянию на вторник, 25 августа, в Украине зафиксированы 108 415 случаев заражения китайским коронавирусом.

По сравнению с 24 августа количество подтвержденных случаев увеличилось на +1658.

Жертвами COVID-19 стали 2318 человек (+25 за сутки).

С начала эпидемии вылечились от коронавируса 52 870 человек (+346 за сутки).