Звериный нюх: в Германии научили псов вынюхивать коронавирус

В Германии научили псов вынюхивать коронавирус/ УНИАН

В Германии группа ученых из Ганноверского университета ветеринарной медицины научила собак распознавать образцы тканей, взятых у людей, которые были заражены китайским коронавирусом Covid-19.

Об этом сообщает авторитетное западное агентство Bloomberg.

Восемь собак предоставили правоохранители Германии. После чего псов отправили на специальные курсы на несколько недель. По словам ученых, показатель успешности эксперимента оказался на уровне 94%. Всего участие в исследовании принимали более тысячи здоровых и заболевших добровольцев.

"Мы думаем, что это работает по причине того, что в организме зараженного достаточно сильно изменились метаболические процессы. Благодаря этому собаки могут улавливать специфический запах", — сказала одна из руководительниц проекта, профессор Марен фон Кекритц-Бликведе.

По ее словам ‒ если дальнейшие исследования дадут позитивный результат, то собак смогут использовать в аэропортах для обнаружения зараженных коронавирусом.

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Напомним, ранее в Министерстве обороны Австрии озвучили планы о дрессировке собак на определение по запаху людей, которые заражены COVID-19. Животных учат вычислять специальную трубку с молекулами инфекции, которые были взяты из полости рта и носа зараженного пациента.