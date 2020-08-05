Коронавирус среди молодежи: в ВОЗ предупредили об опасной тенденции

Коронавирус атакует молодежь / Фото pixabay.com

За пять месяцев пандемии коронавируса доля молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет, которые заразились COVID-19, выросла с 4,5% до 15%.

Об этом свидетельствует анализ ВОЗ, проведенный среди 6 миллионов зараженных коронавирусом с 24 февраля по 12 июля, передает Reuters.

В частности, европейские страны, включая Испанию, Германию и Францию, и азиатские страны, такие как Япония, заявили, что многие из недавно инфицированных - это молодые люди.

Тенденция на заражение коронавирусом молодых людей объясняется тем, что они менее ответственно соблюдают масочный режим и правила социального дистанцирования. Кроме того распространению COVID-19 среди молодежи способствуют путешествия, посещение пляжей, пабов или магазинов.

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Как сообщал Главред, ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что 45% всех граждан, у которых подтвержден диагноз коронавирус, составляют молодые люди в возрасте от 20 до 49 лет.

Напомним, украинские ученые прогнозируют, что к концу августа общее количество больных коронавирусом в Украине может достичь 110-115 тысяч человек. Об этом говорится в отчете исследователей НТУ "КПИ им. Сикорского".

Ученые отмечают, что в августе прогнозные тренды имеют высокую волатильность. По их словам, ежедневный прирост количества новых больных будет колебаться в районе 800-1500 человек.