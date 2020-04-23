Ученые заявили о высоком проценте смертности пациентов с Covid-19 на ИВЛ

Исследователи проанализировали опыт борьбы с коронавирусом в больницах Нью-Йорка.
В Нью-Йорке пациенты с коронавирусом, которых спасали в реанимации с помощью аппарата искусственной вентиляции легких, умирали в 88% случаев.
Как свидетельствуют результаты исследований американских ученых, которые опубликованы в журнале JAMA, ученые детально изучили истории болезней 5,7 тыс. человек в возрасте около 63 лет и преимущественно мужчин.
Из общего числа исследуемых пациентов на ИВЛ скончалось 88,1% то есть 282 человека. Как отмечают ученые, наиболее высокий процент смертности наблюдался среди пациентов старше 65 лет, из них скончались 97%. Большинство из них страдали от хронических заболеваний. Наиболее часто встречались гипертония, ожирение и сахарный диабет.
Пациенты, способные без ИВЛ справится с осложнениями коронавируса, умирают гораздо реже: 19,8 процента (старше 65 лет) и 26,6 процента (от 18 до 65 лет).
Исследователи подчеркивают, что аппараты ИВЛ могут быть бесполезны для лечения пневмонии при тяжелом течении коронавирусной инфекции, поскольку уровень гемоглобина у таких пациентов существенно снижен.
Напомним, подавляющее большинство украинцев заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 у себя же на родине – это 93% заболевших. И лишь 7% подхватили заразу за границей.
Ранее сообщалось, что коронавирус передается через внешне здоровых людей. Симптомы коронавируса проявляются позже, чем человек начинает инфицировать других. Поэтому риск заболеть Ковид-19 резко возрастает.
Отметим, для того, чтобы одержать победу на пандемией китайского коронавируса людям нужно как можно скорее изменить свое поведение и привычки.