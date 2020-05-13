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Коронавирус в Украине не отступает: число жертв и зараженных снова возросло

13 мая 2020, 09:15

За сутки COVID-19 подцепили еще 402 человека.

Карантин
Коронавирус в Украине заразил более 16 тысяч людей / УНИАН

По состоянию на утро среды, 13 мая, в Украине подтверждены 16 425 случаев заражения китайским коронавирусом COVID-19. Об этом свидетельствуют данные карты СНБО по распространению коронавируса в Украине.

В течение суток было получено +402 уведомления о новых подтвержденных случаях заболевания.

В общем, в результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 439 человек (+14 за сутки). Вылечились от коронавируса 3 3716 (+ 343 за сутки).

Коронавирус в Украине - статистика 13 мая
Коронавирус в Украине - статистика 13 мая / covid19.rnbo.gov.ua

Сколько больных коронавирусом в Украине 13 мая по областям

  • Винницкая обл. - 628 (309 выздоровели);
  • Волынская обл. - 510 (127 выздоровели);
  • Днепропетровская обл. - 773 (79 выздоровели);
  • Донецкая обл. - 102 (26 выздоровели);
  • Житомирская обл. - 530 (67 выздоровели);
  • Закарпатская обл. - 764 (114 выздоровели);
  • Запорожская обл. - 331 (135 выздоровели);
  • Ивано-Франковская обл. - 1144 (334 выздоровели);
  • г. Киев - 1960 (169 выздоровели);
  • Киевская обл. - 1049 (179 выздоровели);
  • Кировоградская обл. - 428 (273 выздоровели);
  • Луганская обл. - 42 (15 выздоровели);
  • Львовская обл. - 870 (168 выздоровели);
  • Николаевская обл. - 225 (63 выздоровели);
  • Одесская обл. - 680 (39 выздоровели);
  • Полтавская обл. - 257 (136 выздоровели);
  • Ровенская обл. - 1045 (199 выздоровели);
  • Сумская обл. - 157 (81 выздоровел);
  • Тернопольская обл. - 1028 (362 выздоровели);
  • Харьковская обл. - 672 (81 выздоровел);
  • Херсонская обл. - 165 (96 выздоровели);
  • Хмельницкая обл. - 196 (54 выздоровели);
  • Черкасская обл. - 346 (160 выздоровели);
  • Черновицкая обл. - 2444 (429 выздоровели);
  • Черниговская обл. - 79 (19 выздоровели).
Коронавирус в Украине - карта
Коронавирус в Украине - карта / facebook.com/phc.org.ua

Как сообщал Главред, врач-инфекционист, бывший глава Центра общественного здоровья Владимир Курпита спрогнозировал, какая ситуация с коронавирусом ждет Украину в ближайшие несколько месяцев. По прогнозу эксперта, ежедневное количество заражений COVID-19 в мае-июне в Украине будет колебаться в пределах 300-400 случаев.

Напомним, по состоянию на утро вторника, 12 мая, в Украине были подтверждены 16 023 случая заражения китайским коронавирусом COVID-19. В течение суток было получено +375 уведомлений о новых подтвержденных случаях заболевания. В общем, в результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 425 человек (+17 за сутки), из них 23 - медработники. Вылечились от коронавируса 3 373 (+85 за сутки).

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