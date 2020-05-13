Коронавирус в Украине не отступает: число жертв и зараженных снова возросло

За сутки COVID-19 подцепили еще 402 человека.
По состоянию на утро среды, 13 мая, в Украине подтверждены 16 425 случаев заражения китайским коронавирусом COVID-19. Об этом свидетельствуют данные карты СНБО по распространению коронавируса в Украине.
В течение суток было получено +402 уведомления о новых подтвержденных случаях заболевания.
В общем, в результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 439 человек (+14 за сутки). Вылечились от коронавируса 3 3716 (+ 343 за сутки).
Сколько больных коронавирусом в Украине 13 мая по областям
- Винницкая обл. - 628 (309 выздоровели);
- Волынская обл. - 510 (127 выздоровели);
- Днепропетровская обл. - 773 (79 выздоровели);
- Донецкая обл. - 102 (26 выздоровели);
- Житомирская обл. - 530 (67 выздоровели);
- Закарпатская обл. - 764 (114 выздоровели);
- Запорожская обл. - 331 (135 выздоровели);
- Ивано-Франковская обл. - 1144 (334 выздоровели);
- г. Киев - 1960 (169 выздоровели);
- Киевская обл. - 1049 (179 выздоровели);
- Кировоградская обл. - 428 (273 выздоровели);
- Луганская обл. - 42 (15 выздоровели);
- Львовская обл. - 870 (168 выздоровели);
- Николаевская обл. - 225 (63 выздоровели);
- Одесская обл. - 680 (39 выздоровели);
- Полтавская обл. - 257 (136 выздоровели);
- Ровенская обл. - 1045 (199 выздоровели);
- Сумская обл. - 157 (81 выздоровел);
- Тернопольская обл. - 1028 (362 выздоровели);
- Харьковская обл. - 672 (81 выздоровел);
- Херсонская обл. - 165 (96 выздоровели);
- Хмельницкая обл. - 196 (54 выздоровели);
- Черкасская обл. - 346 (160 выздоровели);
- Черновицкая обл. - 2444 (429 выздоровели);
- Черниговская обл. - 79 (19 выздоровели).
Как сообщал Главред, врач-инфекционист, бывший глава Центра общественного здоровья Владимир Курпита спрогнозировал, какая ситуация с коронавирусом ждет Украину в ближайшие несколько месяцев. По прогнозу эксперта, ежедневное количество заражений COVID-19 в мае-июне в Украине будет колебаться в пределах 300-400 случаев.
Напомним, по состоянию на утро вторника, 12 мая, в Украине были подтверждены 16 023 случая заражения китайским коронавирусом COVID-19. В течение суток было получено +375 уведомлений о новых подтвержденных случаях заболевания. В общем, в результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 425 человек (+17 за сутки), из них 23 - медработники. Вылечились от коронавируса 3 373 (+85 за сутки).