Коронавирус в Украине: впервые за сутки больше выздоровевших, чем новых зараженных

В Украине подтвердились новые случаи заражения COVID-19 / GettyImages

По состоянию на утро четверга, 14 мая, в Украине зафиксировали 16 847 случаев заражения китайским коронавирусом COVID-19. Болезнь подтверждена у 1172 детей и 3278 медиков. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья.

В течение суток было получено +422 уведомления о новых подтвержденных случаях заболевания.

В общем, в результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 456 человек (+17 за сутки). Вылечились от коронавируса 4142 (+ 426 за сутки).

На амбулаторном лечении находятся 11 527 пациентов, из них 961 ребенок и 2684 медработников.

Сколько больных коронавирусом в Украине 14 мая по областям

Винницкая обл. - 654 (355 выздоровели);

Волынская обл. - 535 (140 выздоровели);

Днепропетровская обл. - 781 (82 выздоровели);

Донецкая обл. - 117 (34 выздоровели);

Житомирская обл. - 533 (81 выздоровел);

Закарпатская обл. - 791 (120 выздоровели);

Запорожская обл. - 347 (149 выздоровели);

Ивано-Франковская обл. - 1166 (423 выздоровели);

г. Киев - 2012 (189 выздоровели);

Киевская обл. - 1067 (186 выздоровели);

Кировоградская обл. - 432 (288 выздоровели);

Луганская обл. - 42 (15 выздоровели);

Львовская обл. - 904 (169 выздоровели);

Николаевская обл. - 228 (68 выздоровели);

Одесская обл. - 693 (40 выздоровели);

Полтавская обл. - 257 (155 выздоровели);

Ровенская обл. - 1062 (254 выздоровели);

Сумская обл. - 158 (82 выздоровели);

Тернопольская обл. - 1033 (432 выздоровели);

Харьковская обл. - 713 (87 выздоровели);

Херсонская обл. - 165 (96 выздоровели);

Хмельницкая обл. - 209 (54 выздоровели);

Черкасская обл. - 348 (161 выздоровел);

Черновицкая обл. - 2516 (464 выздоровели);

Черниговская обл. - 84 (19 выздоровели).

Коронавирус в Украине 14 мая - карта / facebook.com/phc.org.ua

Напомним, по состоянию на утро среды, 13 мая, в Украине были подтверждены 16 425 случаев заражения китайским коронавирусом COVID-19.

В течение суток было получено +402 уведомления о новых подтвержденных случаях заболевания.

В общем, в результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 439 человек (+14 за сутки). Вылечились от коронавируса 3 3716 (+ 343 за сутки).