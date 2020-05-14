Коронавирус в Украине: впервые за сутки больше выздоровевших, чем новых зараженных

COVID-19 подцепили еще 422 человека.
По состоянию на утро четверга, 14 мая, в Украине зафиксировали 16 847 случаев заражения китайским коронавирусом COVID-19. Болезнь подтверждена у 1172 детей и 3278 медиков. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья.
В течение суток было получено +422 уведомления о новых подтвержденных случаях заболевания.
В общем, в результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 456 человек (+17 за сутки). Вылечились от коронавируса 4142 (+ 426 за сутки).
На амбулаторном лечении находятся 11 527 пациентов, из них 961 ребенок и 2684 медработников.
Сколько больных коронавирусом в Украине 14 мая по областям
- Винницкая обл. - 654 (355 выздоровели);
- Волынская обл. - 535 (140 выздоровели);
- Днепропетровская обл. - 781 (82 выздоровели);
- Донецкая обл. - 117 (34 выздоровели);
- Житомирская обл. - 533 (81 выздоровел);
- Закарпатская обл. - 791 (120 выздоровели);
- Запорожская обл. - 347 (149 выздоровели);
- Ивано-Франковская обл. - 1166 (423 выздоровели);
- г. Киев - 2012 (189 выздоровели);
- Киевская обл. - 1067 (186 выздоровели);
- Кировоградская обл. - 432 (288 выздоровели);
- Луганская обл. - 42 (15 выздоровели);
- Львовская обл. - 904 (169 выздоровели);
- Николаевская обл. - 228 (68 выздоровели);
- Одесская обл. - 693 (40 выздоровели);
- Полтавская обл. - 257 (155 выздоровели);
- Ровенская обл. - 1062 (254 выздоровели);
- Сумская обл. - 158 (82 выздоровели);
- Тернопольская обл. - 1033 (432 выздоровели);
- Харьковская обл. - 713 (87 выздоровели);
- Херсонская обл. - 165 (96 выздоровели);
- Хмельницкая обл. - 209 (54 выздоровели);
- Черкасская обл. - 348 (161 выздоровел);
- Черновицкая обл. - 2516 (464 выздоровели);
- Черниговская обл. - 84 (19 выздоровели).
Напомним, по состоянию на утро среды, 13 мая, в Украине были подтверждены 16 425 случаев заражения китайским коронавирусом COVID-19.
В течение суток было получено +402 уведомления о новых подтвержденных случаях заболевания.
В общем, в результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 439 человек (+14 за сутки). Вылечились от коронавируса 3 3716 (+ 343 за сутки).