Коронавирус в Украине: третий день подряд растет число новых заражений

COVID-19 подцепили еще 483 человека.
По состоянию на утро пятницы, 15 мая, в Украине зафиксировали 17 330 случаев заражения китайским коронавирусом COVID-19. Свежая статистика коронавируса обнародована на сайте РНБО.
В течение суток было получено +483 уведомления о новых подтвержденных случаях заболевания.
В общем, в результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 476 человек (+20 за сутки). Вылечились от коронавируса 4 473 (+ 330 за сутки).
Сколько больных коронавирусом в Украине 15 мая по областям
- Винницкая обл. - 674 (364 выздоровели);
- Волынская обл. - 582 (142 выздоровели);
- Днепропетровская обл. - 791 (91 выздоровел);
- Донецкая обл. - 121 (34 выздоровели);
- Житомирская обл. - 538 (123 выздоровели);
- Закарпатская обл. - 816 (128 выздоровели);
- Запорожская обл. - 356 (160 выздоровели);
- Ивано-Франковская обл. - 1188 (445 выздоровели);
- г. Киев - 2068 (200 выздоровели);
- Киевская обл. - 1094 (188 выздоровели);
- Кировоградская обл. - 437 (300 выздоровели);
- Луганская обл. - 42 (17 выздоровели);
- Львовская обл. - 942 (180 выздоровели);
- Николаевская обл. - 228 (78 выздоровели);
- Одесская обл. - 712 (43 выздоровели);
- Полтавская обл. - 257 (163 выздоровели);
- Ровенская обл. - 1074 (293 выздоровели);
- Сумская обл. - 158 (85 выздоровели);
- Тернопольская обл. - 1060 (482 выздоровели);
- Харьковская обл. - 757 (94 выздоровели);
- Херсонская обл. - 167 (101 выздоровел);
- Хмельницкая обл. - 222 (55 выздоровели);
- Черкасская обл. - 350 (177 выздоровели);
- Черновицкая обл. - 2600 (511 выздоровели);
- Черниговская обл. - 96 (19 выздоровели).
Напомним, по состоянию на утро четверга, 14 мая, в Украине зафиксировали 16 847 случаев заражения китайским коронавирусом COVID-19. В течение суток было получено +422 уведомления о новых подтвержденных случаях заболевания. В общем, в результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 456 человек (+17 за сутки). Вылечились от коронавируса 4142 (+ 426 за сутки). Отметим, что 14 мая впервые за сутки было зафиксировано больше выздоровевших, чем новых зараженных.