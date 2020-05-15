Коронавирус в Украине: третий день подряд растет число новых заражений

В Украине подтвердились почти 500 новых случаев заражения COVID-19 / Reuters

По состоянию на утро пятницы, 15 мая, в Украине зафиксировали 17 330 случаев заражения китайским коронавирусом COVID-19. Свежая статистика коронавируса обнародована на сайте РНБО.

В течение суток было получено +483 уведомления о новых подтвержденных случаях заболевания.

В общем, в результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 476 человек (+20 за сутки). Вылечились от коронавируса 4 473 (+ 330 за сутки).

Коронавирус в Украине 15 мая / Фото covid19.rnbo.gov.ua

Сколько больных коронавирусом в Украине 15 мая по областям

Винницкая обл. - 674 (364 выздоровели);

Волынская обл. - 582 (142 выздоровели);

Днепропетровская обл. - 791 (91 выздоровел);

Донецкая обл. - 121 (34 выздоровели);

Житомирская обл. - 538 (123 выздоровели);

Закарпатская обл. - 816 (128 выздоровели);

Запорожская обл. - 356 (160 выздоровели);

Ивано-Франковская обл. - 1188 (445 выздоровели);

г. Киев - 2068 (200 выздоровели);

Киевская обл. - 1094 (188 выздоровели);

Кировоградская обл. - 437 (300 выздоровели);

Луганская обл. - 42 (17 выздоровели);

Львовская обл. - 942 (180 выздоровели);

Николаевская обл. - 228 (78 выздоровели);

Одесская обл. - 712 (43 выздоровели);

Полтавская обл. - 257 (163 выздоровели);

Ровенская обл. - 1074 (293 выздоровели);

Сумская обл. - 158 (85 выздоровели);

Тернопольская обл. - 1060 (482 выздоровели);

Харьковская обл. - 757 (94 выздоровели);

Херсонская обл. - 167 (101 выздоровел);

Хмельницкая обл. - 222 (55 выздоровели);

Черкасская обл. - 350 (177 выздоровели);

Черновицкая обл. - 2600 (511 выздоровели);

Черниговская обл. - 96 (19 выздоровели).

Коронавирус в Украине - карта / facebook.com/phc.org.ua

Напомним, по состоянию на утро четверга, 14 мая, в Украине зафиксировали 16 847 случаев заражения китайским коронавирусом COVID-19. В течение суток было получено +422 уведомления о новых подтвержденных случаях заболевания. В общем, в результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 456 человек (+17 за сутки). Вылечились от коронавируса 4142 (+ 426 за сутки). Отметим, что 14 мая впервые за сутки было зафиксировано больше выздоровевших, чем новых зараженных.