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Коронавирус в Украине: третий день подряд растет число новых заражений

15 мая 2020, 09:14

COVID-19 подцепили еще 483 человека.

Пандемия, коронавирус
В Украине подтвердились почти 500 новых случаев заражения COVID-19 / Reuters

По состоянию на утро пятницы, 15 мая, в Украине зафиксировали 17 330 случаев заражения китайским коронавирусом COVID-19. Свежая статистика коронавируса обнародована на сайте РНБО. 

В течение суток было получено +483 уведомления о новых подтвержденных случаях заболевания.

В общем, в результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 476 человек (+20 за сутки). Вылечились от коронавируса 4 473 (+  330 за сутки).

Коронавирус в Украине 15 мая
Коронавирус в Украине 15 мая / Фото covid19.rnbo.gov.ua

Сколько больных коронавирусом в Украине 15 мая по областям

  • Винницкая обл. - 674 (364 выздоровели);
  • Волынская обл. - 582 (142 выздоровели);
  • Днепропетровская обл. - 791 (91 выздоровел);
  • Донецкая обл. - 121 (34 выздоровели);
  • Житомирская обл. - 538 (123 выздоровели);
  • Закарпатская обл. - 816 (128 выздоровели);
  • Запорожская обл. - 356 (160 выздоровели);
  • Ивано-Франковская обл. - 1188 (445 выздоровели);
  • г. Киев - 2068 (200 выздоровели);
  • Киевская обл. - 1094 (188 выздоровели);
  • Кировоградская обл. - 437 (300 выздоровели);
  • Луганская обл. - 42 (17 выздоровели);
  • Львовская обл. - 942 (180 выздоровели);
  • Николаевская обл. - 228 (78 выздоровели);
  • Одесская обл. - 712 (43 выздоровели);
  • Полтавская обл. - 257 (163 выздоровели);
  • Ровенская обл. - 1074 (293 выздоровели);
  • Сумская обл. - 158 (85 выздоровели);
  • Тернопольская обл. - 1060 (482 выздоровели);
  • Харьковская обл. - 757 (94 выздоровели);
  • Херсонская обл. - 167 (101 выздоровел);
  • Хмельницкая обл. - 222 (55 выздоровели);
  • Черкасская обл. - 350 (177 выздоровели);
  • Черновицкая обл. - 2600 (511 выздоровели);
  • Черниговская обл. - 96 (19 выздоровели).
Коронавирус в Украине - карта
Коронавирус в Украине - карта / facebook.com/phc.org.ua

Напомним, по состоянию на утро четверга, 14 мая, в Украине зафиксировали 16 847 случаев заражения китайским коронавирусом COVID-19.  В течение суток было получено +422 уведомления о новых подтвержденных случаях заболевания. В общем, в результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 456 человек (+17 за сутки). Вылечились от коронавируса 4142 (+ 426 за сутки). Отметим, что 14 мая впервые за сутки было зафиксировано больше выздоровевших, чем новых зараженных. 

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